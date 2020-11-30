ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доллар и евро набирают обороты, у российского рубля сильный минус

30.11.2020 11:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Нефть марки Brent торгуется на уровне $47,6 за баррель. На этом фоне в России растут доллар и евро. Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже аналогичная: доллар и евро дорожают. А вот российский рубль проседает.

На старте торгов американская валюта подорожала на 0,62 копейки. Ее покупают и продают сейчас по 2,5879.

Евро набрал 1,84 копейки. Его покупают и продают по 3,0978.

Сотня российского рубля просела на 0,93 копейки. Ее покупают и продают по 3,3963.

В пятницу доллар набрал 1,47 копейки и стоил 2,5817 рубля. Евро набрал 2,08 копейки и стоил 3,0794. Сотня российского рубля прибавила 0,8 копейки, до 3,4056.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нефть марки Brent торгуется на уровне $47,6 за баррель. На этом фоне в России растут доллар и евро. Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже аналогичная: доллар и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Темпы роста ВВП Китая в 2021 году ускорятся до 7,5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика