Доллар и евро набирают обороты, у российского рубля сильный минус

Источник материала: Onliner

Нефть марки Brent торгуется на уровне $47,6 за баррель. На этом фоне в России растут доллар и евро. Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже аналогичная: доллар и евро дорожают. А вот российский рубль проседает.

На старте торгов американская валюта подорожала на 0,62 копейки. Ее покупают и продают сейчас по 2,5879.

Евро набрал 1,84 копейки. Его покупают и продают по 3,0978.

Сотня российского рубля просела на 0,93 копейки. Ее покупают и продают по 3,3963.

В пятницу доллар набрал 1,47 копейки и стоил 2,5817 рубля. Евро набрал 2,08 копейки и стоил 3,0794. Сотня российского рубля прибавила 0,8 копейки, до 3,4056.