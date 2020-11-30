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Доллар и евро набирают обороты, у российского рубля сильный минус
Источник материала: Onliner
Нефть марки Brent торгуется на уровне $47,6 за баррель. На этом фоне в России растут доллар и евро. Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже аналогичная: доллар и евро дорожают. А вот российский рубль проседает.
На старте торгов американская валюта подорожала на 0,62 копейки. Ее покупают и продают сейчас по 2,5879.
Евро набрал 1,84 копейки. Его покупают и продают по 3,0978.
Сотня российского рубля просела на 0,93 копейки. Ее покупают и продают по 3,3963.
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Нефть марки Brent торгуется на уровне $47,6 за баррель. На этом фоне в России растут доллар и евро. Ситуация на Белорусской валютно-фондовой бирже аналогичная: доллар и...
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