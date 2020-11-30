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Xiaomi Mi 11 представят в январе
Мнения по поводу точного названия нового поколения смартфонов пока расходятся: это будет либо Xiaomi Mi 11, либо Xiaomi Mi 20. Зато ожидается, что новинки получат Snapdragon 875 — чип должны официально представить завтра.
Mi 11 оснастят изогнутым дисплеем и основной камерой с тремя фотосенсорами. Главным из них будет сенсор на 108 мегапикселей с 30-кратным зумом. Также появится ультраширокий фотосенсор с возможностью макросъемки.
Экран модели Xiaomi Mi 11 Pro получит разрешение Quad HD+ и частоту обновления 120 Гц. Будут ли такие же характеристики у обычного Mi 11, неизвестно.
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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