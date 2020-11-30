Xiaomi Mi 11 представят в январе

Источник материала: Onliner Преемника популярной серии Xiaomi Mi 10 покажут в январе приближающегося года, сообщают источники из Китая. Анонс линейки Mi 11 состоится менее чем через год после показа Mi 10, который представили в минувшем феврале.

Мнения по поводу точного названия нового поколения смартфонов пока расходятся: это будет либо Xiaomi Mi 11, либо Xiaomi Mi 20. Зато ожидается, что новинки получат Snapdragon 875 — чип должны официально представить завтра.

Mi 11 оснастят изогнутым дисплеем и основной камерой с тремя фотосенсорами. Главным из них будет сенсор на 108 мегапикселей с 30-кратным зумом. Также появится ультраширокий фотосенсор с возможностью макросъемки.

Экран модели Xiaomi Mi 11 Pro получит разрешение Quad HD+ и частоту обновления 120 Гц. Будут ли такие же характеристики у обычного Mi 11, неизвестно.