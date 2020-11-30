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Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бресте к Новому году появится целый сказочный город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше десятка разноцветных домиков – и у каждого есть реальный прототип с брестским адресом.
Изготовление одного сказочного здания занимает три дня. За это время авторы достигают максимальной достоверности: от крыши из черепицы, до подсветки в окнах. Продумывают каждую деталь.
Павел Багнюк, директор Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:
Всего в городе установят рекордные 25 елей. Первые новогодние красавицы уже заняли свое место в самых популярных городских локациях. В праздничное убранство переодеваются улицы, бульвары и здания. Коммунальные службы работают без выходных. К такому графику скоро присоединятся и продавцы ярмарок. В стилизованных деревянных домиках, которые уже успели стать брендом города, уже идет подготовка к новогодней торговле.
Людмила Черепко, продавец:
Ангелина Кравчук, жительница Бреста:
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Новости Беларуси. В Бресте к Новому году появится целый сказочный город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше десятка разноцветных домиков – и у...
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