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Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

30.11.2020 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте к Новому году появится целый сказочный город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Больше десятка разноцветных домиков – и у каждого есть реальный прототип с брестским адресом.

Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

Изготовление одного сказочного здания занимает три дня. За это время авторы достигают максимальной достоверности: от крыши из черепицы, до подсветки в окнах. Продумывают каждую деталь.

Город развернется на площади Ленина у главного символа праздника – новогодней ели.

Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

Павел Багнюк, директор Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:
Сегодня уже где-то половина всех этих изделий сделана. Они будут окрашены, расколерованы, они будут подсвечены. Максимально, чтобы сказочное волшебство, естественно, для наших деток в первую очередь.

Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

Всего в городе установят рекордные 25 елей. Первые новогодние красавицы уже заняли свое место в самых популярных городских локациях. В праздничное убранство переодеваются улицы, бульвары и здания. Коммунальные службы работают без выходных. К такому графику скоро присоединятся и продавцы ярмарок. В стилизованных деревянных домиках, которые уже успели стать брендом города, уже идет подготовка к новогодней торговле.

Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

Людмила Черепко, продавец:
Новый ассортимент получили. Украшаем, готовимся к приему наших дорогих покупателей и гостей города. Конфеты, домики, совушки, шишки это ретростиль, который, действительно, никогда не забудется.

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Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

Ангелина Кравчук, жительница Бреста:
Очень красивая елочка. Вот наш малыш вообще в восторге. Он только бегает и кричит: «Елка, елка!» Мы видели маленькие где-то уже устанавливают по городу. Это очень красиво. Хотелось бы вечером еще увидеть.

Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

Завершить украшение города коммунальные службы Бреста планируют к середине декабря.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте к Новому году появится целый сказочный город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Больше десятка разноцветных домиков – и у...
 
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