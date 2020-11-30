Лукашенко — Мясниковичу: «Уже и горячим запахло»

Источник материала: Салiдарнасць

Глава Беларуси снова заговорил про войну. Теперь экономическую.





Александр Лукашенко встретился с Михаилом Мясниковичем, чтобы обсудить намеченное на 11 декабря заседание Высшего Евразийского экономического совета.

По мнению Лукашенко, вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война.

— Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических, — заявил Александр Лукашенко Мясниковичу (цитируется по сообщениям БЕЛТА ). — Тем более очень тяжелый год. Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет.

Он заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС.

— Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблем с глазу на глаз, — отметил Лукашенко, имея в виду лидеров стран ЕАЭС.