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Лукашенко — Мясниковичу: «Уже и горячим запахло»
30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава Беларуси снова заговорил про войну. Теперь экономическую.
Александр Лукашенко встретился с Михаилом Мясниковичем, чтобы обсудить намеченное на 11 декабря заседание Высшего Евразийского экономического совета.
По мнению Лукашенко, вокруг Евразийского экономического союза складывается очень серьезная обстановка, идет экономическая война.
— Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических, — заявил Александр Лукашенко Мясниковичу (цитируется по сообщениям
Он заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС.
— Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблем с глазу на глаз, — отметил Лукашенко, имея в виду лидеров стран ЕАЭС.
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Глава Беларуси снова заговорил про войну. Теперь экономическую.
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