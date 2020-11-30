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Еще один сотрудник «Беларуськалия» присоединился к общенациональной стачке
Источник материала: Хартия'97
Еще один сотрудник «Беларуськалия» присоединился к общенациональной стачке
Мы все очень гордимся вами!
Ещё один сотрудник «Беларуськалия» присоединился к общенациональной стачке! Героем стал Александр Макоед, пишет телеграм-канал
Мы все очень гордимся вами!
Ранее стало известно, что cотрудница 3РУ ОАО «Беларуськалий» Антонина Вьюхина утром в понедельник заявила о том, что она
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Мы все очень гордимся вами!
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