Источник материала: Хартия'97

Еще один сотрудник «Беларуськалия» присоединился к общенациональной стачке 1 30.11.2020, 11:16

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Александр Макоед

Мы все очень гордимся вами!

Ещё один сотрудник «Беларуськалия» присоединился к общенациональной стачке! Героем стал Александр Макоед, пишет телеграм-канал «НЕХТА» .

Мы все очень гордимся вами!

Ранее стало известно, что cотрудница 3РУ ОАО «Беларуськалий» Антонина Вьюхина утром в понедельник заявила о том, что она присоединяется к стачке и поддерживает народные требования .









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