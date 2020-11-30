|
Научились дезинформировать противника. Почему соседские марши выигрывают воскресные протесты
Источник материала: KYKY>
Вчера в Беларуси состоялся «Марш Соседей» – дворы по всей стране
«Здравствуй, дочка. Вчера погуляли даже лучше, чем неделю назад. Людей было больше и, кажется, не только в Минске. Задержанных правда, тоже было больше и это могло бы говорить о том, что милиция стала справляться с соседскими маршами эффективнее, но не говорит. Похоже, чтобы выполнить план, они просто больше хватали случайных прохожих.
Но я, на самом деле, хотел говорить не про сравнительное цифроведение. Все уже сравнили и посчитали. Мне бросилось в глаза качество организации вчерашних протестов. Как я понимаю, во многих колоннах была разведка, дозорные, группы поддержки автомобилистов и комплекс мероприятий по дезинформации противника. В случае нападения колонны перестраивались, рассеивались и через короткое время собирались снова, уже в другом месте.
То есть, вместо 100 – 200 тысяч человек, которые просто выходили погулять, мы сейчас имеем 30, 40 или 50 тысяч не просто высокомотивированных, но еще и хорошо организованных, почти уже профессиональных участников протеста. И эти люди очень быстро обучаются согласованным действиям в обстановке, приближенной к боевой.
Это отличная иллюстрация тезиса о том, что лучше всего властям удается добиваться целей, прямо противоположных тем, которые они перед собой ставят.
Вот смотри, на марши люди приходили со старыми друзьями и знакомыми. Соседская активность обеспечивала создание сообществ единомышленников в десятки человек. Локальные марши выводят эти суполки на новый уровень – это уже сотни людей. Повторю для закрепления: у нас появляются организованные сообщества из сотен людей, которые в очень короткое время могут организовать… Да что угодно могут организовать. Что захотят то и организуют. Власти, конечно, могу справиться с одним, двумя или тремя такими сообществами, но их десятки.
Можно сказать, очень образно конечно, что из стадии подпольных групп мы перешли к стадии партизанских отрядов. На следующей стадии должны, видимо, появиться партизанские зоны и партизанские республики (если что, это была шутка).
Кстати, по поводу уровня мотивации у другой стороны. Я как-то упустил слитое видео с милицейских нагрудных камер и, кажется, зря. Потому что это ведь не только про то, что они трусоваты. Нет, серьезно, когда ты крутой боец с пушкой, окруженный со всех сторон братьями, и на тебя идут безоружные люди – это же неприлично, так паниковать. Демонстранты вон под выстрелами и взрывами гранат с места не двигаются, а тут то ли камушек, то ли комок земли прилетел, и ты уже бежишь сломя голову.
Эта паника на самом деле показывает крайне низкий уровень мотивации с другой стороны. Не верят они по-настоящему ни в фашистов ни в защиту родины. Их мотивации хватает на то, чтобы впятером бить одного студента, но ее мало, для того, чтобы рисковать синяками и ссадинами на своей драгоценной шкурке.
Ну а еще слитое видео, как прежде аудио переговоров про «Массандру», – это снова про то, что монолит власти крошится и идет трещинами. То есть, если раньше мы с тобой могли только предполагать, что монолит на самом деле не вполне монолитный, то теперь мы эти трещины уже видим.
P.S В общем, ну соколы не зря же сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера в Беларуси состоялся «Марш Соседей» – дворы по всей стране вышли на улицы. Автор телеграм-канала «Письма к дочери» попробовал объяснить, чего добились...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)