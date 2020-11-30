Научились дезинформировать противника. Почему соседские марши выигрывают воскресные протесты

Источник материала: KYKY

Вчера в Беларуси состоялся «Марш Соседей» – дворы по всей стране вышли на улицы . Автор телеграм-канала «Письма к дочери» попробовал объяснить , чего добились беларусы локальными шествиями и почему победа над режимом уже близко.

«Здравствуй, дочка. Вчера погуляли даже лучше, чем неделю назад. Людей было больше и, кажется, не только в Минске. Задержанных правда, тоже было больше и это могло бы говорить о том, что милиция стала справляться с соседскими маршами эффективнее, но не говорит. Похоже, чтобы выполнить план, они просто больше хватали случайных прохожих.

Но я, на самом деле, хотел говорить не про сравнительное цифроведение. Все уже сравнили и посчитали. Мне бросилось в глаза качество организации вчерашних протестов. Как я понимаю, во многих колоннах была разведка, дозорные, группы поддержки автомобилистов и комплекс мероприятий по дезинформации противника. В случае нападения колонны перестраивались, рассеивались и через короткое время собирались снова, уже в другом месте.

То есть, вместо 100 – 200 тысяч человек, которые просто выходили погулять, мы сейчас имеем 30, 40 или 50 тысяч не просто высокомотивированных, но еще и хорошо организованных, почти уже профессиональных участников протеста. И эти люди очень быстро обучаются согласованным действиям в обстановке, приближенной к боевой.

Это отличная иллюстрация тезиса о том, что лучше всего властям удается добиваться целей, прямо противоположных тем, которые они перед собой ставят.

Испортив красивую картинку воскресных маршей, они сами, собственными руками, создали себе гораздо более серьезную проблему.

Вот смотри, на марши люди приходили со старыми друзьями и знакомыми. Соседская активность обеспечивала создание сообществ единомышленников в десятки человек. Локальные марши выводят эти суполки на новый уровень – это уже сотни людей. Повторю для закрепления: у нас появляются организованные сообщества из сотен людей, которые в очень короткое время могут организовать… Да что угодно могут организовать. Что захотят то и организуют. Власти, конечно, могу справиться с одним, двумя или тремя такими сообществами, но их десятки.

Можно сказать, очень образно конечно, что из стадии подпольных групп мы перешли к стадии партизанских отрядов. На следующей стадии должны, видимо, появиться партизанские зоны и партизанские республики (если что, это была шутка).

Кстати, по поводу уровня мотивации у другой стороны. Я как-то упустил слитое видео с милицейских нагрудных камер и, кажется, зря. Потому что это ведь не только про то, что они трусоваты. Нет, серьезно, когда ты крутой боец с пушкой, окруженный со всех сторон братьями, и на тебя идут безоружные люди – это же неприлично, так паниковать. Демонстранты вон под выстрелами и взрывами гранат с места не двигаются, а тут то ли камушек, то ли комок земли прилетел, и ты уже бежишь сломя голову.

Эта паника на самом деле показывает крайне низкий уровень мотивации с другой стороны. Не верят они по-настоящему ни в фашистов ни в защиту родины. Их мотивации хватает на то, чтобы впятером бить одного студента, но ее мало, для того, чтобы рисковать синяками и ссадинами на своей драгоценной шкурке.

Ну а еще слитое видео, как прежде аудио переговоров про «Массандру», – это снова про то, что монолит власти крошится и идет трещинами. То есть, если раньше мы с тобой могли только предполагать, что монолит на самом деле не вполне монолитный, то теперь мы эти трещины уже видим.

P.S В общем, ну соколы не зря же сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало».