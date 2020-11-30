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Типография отказывается печатать независимую «Брестскую газету»

30.11.2020 11:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Типография отказывается печатать независимую «Брестскую газету»
Оборудование в типографии / domdruku.by
Редакция «Брестской газеты» получила уведомление из типографии, в котором говорится, что типография не планирует заключать с изданием договор на следующей год, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

«Брестская газета» — это региональный еженедельник, который издается с марта 2002 года. На сайте издания говорится, что «Брестская газета» – негосударственное издание с четкой демократической позицией». В октябре этого года издание присоединилось к совместному заявлению Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и редакций независимых медиа по поводу давления на портал Tut.by и ограничения доступа к независимым сайтам.

В ноябре вынуждено было приостановить выпуск и еще одно негосударственное региональное издание «Газета Слонимская». 9 ноября в доме главного редактора Анны Володащук прошел обыск, была конфискована техника. Она была вынуждена уехать за границу. Кроме того, было принято решение приостановить выпуск издания на полгода.
 
 
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«Брестская газета» — это региональный еженедельник, который издается с марта 2002 года.
 
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