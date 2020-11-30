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30 ноября не примеряйте чужие обручальные кольца: что можно и нельзя делать, все приметы

30.11.2020 11:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

30 ноября не примеряйте чужие обручальные кольца: что можно и нельзя делать, все приметы
Коллаж: РБК-Украина
30 ноября - День памяти преподобного Никона Радонежского, который родился в 14 веке. Преподобный Афанасий постриг его в иночество. Когда он достиг совершеннолетия, то был возведен в сан иеромонаха.

Никон был ближайшим учеником и преемником преподобного Сергия Радонежского. После смерти учителя преподобный Никон поддерживал все, что было установлено преподобным Сергием. Но позже он оставил настоятельство, и уединился в особую келию.

В 1400 году преподобный Савва основал свой монастырь, и братия уговорила преподобного Никона снова принять настоятельство. Он согласился, но назначил себе на каждый день известное время для безмолвия, чтобы наедине предстоять Богу.

Также по народному календарю, сегодня день Андрея Осеннего. Обычно 30 ноября шел сильный снег, взрослые и дети проводили время на улице, и играли со снегом.

Что нельзя делать 30 ноября?


В этот день нельзя общаться с людьми, которые вам не симпатичны, от общения с которыми вы быстро устаете и чувствуете упадок сил.

Сегодня также нельзя примерять обручальные кольца чужих людей. Это может принести несчастье.

Что можно делать сегодня?


Существовал обычай, по которому 30 ноября обязательно нужно было покачаться в снегу. Люди верили, что это принесет хороший урожай в следующем году.

Приметы в этот день


Если утро 30 ноября облачное, значит зима будет теплой.

Если сегодня будет хорошая погода, то значит зимой сильных морозов ждать не стоит.

Если вода в колодце шумит, то зимой будут сильные снегопады и морозы.

Если вода в колодце тихая, то зима будет теплой и мягкой.
 
 
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Если сегодня будет хорошая погода, то значит зимой сильных морозов ждать не стоит.
 
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