С начала года госдолг Беларуси вырос почти на 30 процентов

Источник материала: Ежедневник

фото: belnaviny.by

На 1 ноября государственный дол страны составил 57,9 млрд рублей. По сравнению с началом 2020 года рост составил 29,3%.

Внешний государственный долг за указанный период достиг 18,1 млрд долларов, увеличившись на миллиард долларов, или на 5,8%, сообщает Минфин.

В январе-октябре 2020 года страна привлекла внешних госзаймов на сумму, эквивалентную 2, 549 млрд долларов. Из них почти 1,392 млрд составили облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, 505 млн долларов – займы правительства и банков России, 500 млн - ЕФСР, 89,7 млн долларов – Экспортно-импортного банка Китая, 54,7 млн долларов – МБРР, 8 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-октябре 2020 года составило 1,388 млрд долларов.

Внутренний госдолг на 1 ноября составил 10,2 млрд рублей. Рост с начала года составил 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или 16,2%.

В январе-октябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 297,6 млн долларов и 300 млн рублей. Погашено облигаций на сумму, эквивалентную 586,9 млн долларов и 173,5 млн рублей.