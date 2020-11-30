ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Горячим запахло». Лукашенко заявил, что вокруг ЕАЭС идет экономическая война

30.11.2020 11:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: belvpo.com

Александр Лукашенко высказал желание встретиться с лидерами ЕАЭС с глазу на глаз, чтобы обсудить ситуацию.

30 ноября Александр Лукашенко встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Лукашенко отметил, что 11 декабря должно состояться заседание Высшего Евразийского экономического совета. "Повестка дня определена. Вы знаете мою позицию, да и Беларуси вообще. Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических, - сказал Александр Лукашенко. - Тем более очень тяжелый год. Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет", - цитирует Лукашенко Белта.

Он предупредил, что выход из кризиса, который затронул весь мир, для ЕАЭС будет очень сложным. «Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблем с глазу на глаз (с лидерами стран ЕАЭС. - Прим. Белта)", - сказал Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко высказал желание встретиться с лидерами ЕАЭС с глазу на глаз, чтобы обсудить ситуацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Северный поток-2»: кто помогает похоронить проект
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика