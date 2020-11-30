«Горячим запахло». Лукашенко заявил, что вокруг ЕАЭС идет экономическая война

Источник материала: Ежедневник

фото: belvpo.com

Александр Лукашенко высказал желание встретиться с лидерами ЕАЭС с глазу на глаз, чтобы обсудить ситуацию.

30 ноября Александр Лукашенко встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Лукашенко отметил, что 11 декабря должно состояться заседание Высшего Евразийского экономического совета. "Повестка дня определена. Вы знаете мою позицию, да и Беларуси вообще. Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических, - сказал Александр Лукашенко. - Тем более очень тяжелый год. Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет", - цитирует Лукашенко Белта .

Он предупредил, что выход из кризиса, который затронул весь мир, для ЕАЭС будет очень сложным. «Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблем с глазу на глаз (с лидерами стран ЕАЭС. - Прим. Белта)", - сказал Лукашенко.