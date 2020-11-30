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Oops! На одиночный "пикет" снеговика выехало два буса ОМОНа

30.11.2020 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле не было воскресных маршей, но была цепь солидарности и задержания.
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Накануне в Минске и во многих городах Беларуси прошли Марши соседей. Гомельчане, как и в прошлые выходные, на массовую акцию не собрались, но задержанные есть.

В Гомеле на Советской полно сотрудников ОМОНа и милиции. По центру города прогуливаются люди семьями или небольшими группами, ни у кого не замечена символика. Тем не менее, как минимум троих человек уже задержали.



На каскаде озер в районе улицы П. Бровки прошел одиночный «пикет» снеговика с БЧБ-флагом. Как сообщает Флагшток, на место выехали два буса ОМОНа. Задержали местную жительницу. По сообщениям местных жителей, женщина просто проходила мимо.

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На Советской молодые парни встали в цепь солидарности. А еще кто-то развесил на нескольких столбах в районе «Рембыттехники» большие БЧБ-флаги — коммунальники оперативно выехали разбираться и снимать символику.

Тем временем на «Шведской горке», пока вся милиция в центре города, гомельчане собрались на акцию солидарности. У микрорайона даже есть именной БЧБ-флаг.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомеле не было воскресных маршей, но была цепь солидарности и задержания.
 
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