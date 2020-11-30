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The Telegraph призывает британские власти проверить связи Гуцериева и Лукашенко

30.11.2020 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Дядя Миша" приехал.

The Telegraph призывает британские власти проверить связи Гуцериева и Лукашенко
Британские власти призвали проверить связи миллиардера Михаила Гуцериева и Александра Лукашенко, а также его деятельность в Великобритании. Об этом говорится в сегодняшней статье в The Telegraph.

Ее авторы напоминают британскому читателю о шикарной свадьбе Саида Гуцериева, сына миллиардера. Они называют ее, пожалуй, самой дорогой свадьбой в мире и оценивают стоимость в десятки миллионов фунтов стерлингов. На празднике выступали Дженнифер Лопес, Стинг и Энрике Иглесиас, кортеж был собран из роллс-ройсов, а платье невесты стоило 1 млн долларов. В статье отмечается, что Саид Гуцериев вырос в Лондоне и закончил Оксфорд.

«Однако четыре года спустя после свадьбы внимание обращено на связи между семьей Гуцериевых и Александром Лукашенко, последним диктатором Европы», — пишут авторы материала.

Критики Лукашенко требуют от британского правительства и ЕС провести расследование связей между Лондоном и Минском и наложить санкции на любых олигархов, которые будут уличены в близких связях с диктатором, обвиняемым в нарушении прав человека.

Они приводят информацию об активах семьи Гуцериевых в Великобритании. В частности, речь идет о компании GCM Global Energy PLC, в которой Саид и Михаил Гуцериев владеют контрольным пакетом. Компания зарегистрирована в Вестминстере в центральном Лондоне. Она вложила в страну сотни миллионов фунтов стерлингов.

«GCM Global имеет интересы в Беларуси, в том числе сделку по калийному заводу стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов, который должен открыться в следующем году», — пишут авторы статьи. Действительно, GCM Global Energy PLC является владельцем беларусской компании «Славкалий», которая строит Нежинский ГОК, где планируется производить до 2 млн т калийных удобрений в год. Именно с британским юрлицом заключен инвестиционный договор беларусского правительства по реализации данного калийного проекта.

«Господин Гуцериев также является председателем правления «Русснефти», одной из крупнейших нефтяных компаний России, которая в конце года стала единственным российским поставщиком нефти в Беларусь», — продолжают авторы материала. Надо отметить, что компании, входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, действительно в первом квартале этого года были основными поставщиками нефти из России в Беларусь. В это время «большая пятерка» российских нефтяных компаний не осуществляла поставки из-за спора вокруг ценовых условий.

Также в статье упоминаются и активы Саида Гуцериева. Авторы пишут, что «в прошлом году он основал Currency.com, компанию по обмену криптовалют, базирующуюся в Минске».

По в сии Telegraph, Михаил Гуцериев сблизился с Александром Лукашенко в 2007 году, когда покинул Москву после спора с другим олигархом, опасаясь преследования. Сначала он полетел на частном самолете в Минск, а потом в Лондон. Соединенное королевство стало его домом на период до 2010 года, когда Гуцериев вернулся в Россию.

В статье также отмечается, что Александр Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года, а выборы в этом году породили протесты. Результаты президентских выборов не признали ни Евросоюз, ни США, а британский министр иностранных дел Доминик Рааб назвал фальсификацию результатов голосования «презренной» и ввел санкции в отношении Лукашенко и высокопоставленных чиновников в ответ на насилие в отношении мирных протестующих.

«Президент Лукашенко был приведен к присяге на тайной инаугурации, на которой якобы присутствовал Михаил Гуцериев. Согласно бортовым журналам, он прибыл в Минск за день до инаугурации и вылетел в Москву на следующий день. 5 октября двое мужчин бок о бок появились на публике на открытии новой церкви под Минском. На церемонии г-н Гуцериев сказал, что это место было выбрано после того, как он и президент «проезжали мимо этого места, и глава государства сказал, что здесь было бы хорошо построить церковь», — пишет Telegraph. Надо отметить, что авторы материала допустили неточность: в действительности церемония прошла 3 октября

По информации издания, активисты оппозиции призвали британское правительство прекратить деловые связи между Лондоном и Минском, которые, по их словам, помогают поддерживать диктатуру.

Представитель iSANS и Creative Politics Hub в комментарии The Telegraph заявил «Мы призываем правительства Великобритании, ЕС и США ввести срочные санкции против таких людей, как Гуцериев, которые продолжают делать большие деньги в Беларуси. Режим Лукашенко продолжает нарушать права человека. Масштабы нарушений в Беларуси являются самыми большими в Европе за 30 лет, включая изнасилования, пытки и убийства. Это неправильно, что олигархи вроде Гуцериева зарабатывают миллионы на Беларуси, пока люди страдают от режима».

Кэтрин Уэст, теневой министр лейбористов в Европе и активистка кампании против режима Лукашенко, так прокомментировала The Telegraph данные призывы: «Лондон не должен использоваться олигархом, который является другом Лукашенко, для поддержки его гнусного режима. Я призываю Доминика Рааба ввести санкции, которые имеют эффект и бьют Лукашенко там, где ему больно — по кошельку».

The Telegraph обратился к семье Гуцериевых за комментариями, но представитель «Сафмар» отказался предоставлять информацию на выходных, предложив предоставить официальный ответ в понедельник.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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