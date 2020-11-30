Пересчет голосов в Висконсине подтвердил победу Байдена - Трамп заплатил за это $3 млн

Предвыборный штаб Трампа заплатил 3 миллиона долларов за пересчет 800000 голосов в двух регионах штата, где демократы пользуются наибольшим влиянием: в крупнейшем городе Висконсина Милуоки и в столице штата Мэдисоне.





Пересчет проводился с целью продемонстрировать несостоятельность притязаний Байдена на 10 голосов выборщиков от штата Висконсин.





Однако вместо этого Висконсин стал последним штатом, в котором Трамп стремился и не смог посредством пересчета голосов отменить результаты состоявшегося 3 ноября голосования или выиграть судебные процессы, призванные доказать, что лишь фальсификации при подсчете голосов помешали Трампу остаться в Белом доме еще на четыре года.





Напомним, что в Коллегии выборщиков, голосование в которой определяет исход президентских выборов в США, Байден имеет неофициальное преимущество: у него 306 голосов, тогда как у Трампа – 232. Голосование Коллегии выборщиков происходит 14 декабря, причем наибольшим количеством голосов располагают самые крупные штаты





Лидирует Байден и по результатам всенародного голосования: его перевес составляет более шести миллионов голосов.





Вступив в должность 20 января, Байден станет 46-го президентом США. Поскольку ему 78 лет, он станет старейшим по возрасту лидером страны.





На прошлой неделе Байден назвал имена своих первых кандидатов на должности в кабинете министров, а на этой неделе он планирует объявить имена ключевых официальных лиц в сфере экономики.





Трамп заявил на прошлой неделе, что покинет Белый дом по истечении срока его полномочий, если в пользу Байдена завершится голосование Коллегии выборщиков.





Трамп пока не признал результаты выборов, а его предвыборный штаб проиграл более 30 судебных процессов, оспаривающих исход выборов в ключевых штатах.





В преддверии итогов пересчета голосов в Висконсине Трамп заявил в «Твиттере»: «Висконсинский пересчет – это не поиск ошибок при подсчете, а поиск людей, проголосовавших незаконно, и это дело будет возбуждено после того, как пересчет будет завершен… в понедельник или вторник.





Мы нашли много незаконных голосов. Следите за обновлениями!» Но в округе Дейн, где находится Мэдисон, сотрудник избирательного бюро Скотт Макдонелл сказал, что пересчет не выявил случаев фальсификации и что повторный анализ результатов подсчета должен убедить общественность в его точности.





Тем не менее, в воскресном интервью Марии Бартиромо на канале Fox News Трамп вновь выдвинул неподтвержденные обвинения в нарушениях на выборах. «Джо Байден не набрал 80 миллионов голосов», – заявил Трамп. – Я получил 74 миллиона голосов, и все думали, что все кончено» в ночь выборов. А потом началось голосование по почте».





«Эти выборы – полное мошенничество», – сказал Трамп.





Демократы, поддерживающие Байдена, на миллионы случаев чаще, чем голосовавшие за Трампа республиканцы, посылали бюллетени по почте. Нередко эти бюллетени подсчитывались в дни после выборов. В некоторых случаях это происходило потому, что законы штата не разрешали проводить подсчет до закрытия избирательных участков.





Как заявил, не приведя подтверждений, Трамп, «они набили урны для голосования, вы это знаете. Почему тысячи умерших голосуют?» «Мое мнение не изменится через шесть месяцев – имело место ужасное мошенничество», – сказал он.









Трамп сказал, что его штаб подает апелляции по проигранным им искам в Верховный суд. Некоторые республиканцы признают победу Байдена. В воскресенье сенатор-республиканец от штата Миссури Рой Блант, наблюдающий за планированием инаугурации, которая пройдет в Капитолии, сказал, выступая по телеканалу CNN:





«Мы работаем с администрацией Байдена, с вероятной администрацией, как над переходом, так и над инаугурацией», хотя и не признал, что победу одержал Байден.





Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон – один из немногих республиканцев, назвавших Байдена избранным президентом, – подчеркнул: «Транзит (власти) – вот что важно. Слова президента Трампа не столь важны».