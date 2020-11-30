ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Телеграм-канал опубликовал личные данные 10 000 силовиков

30.11.2020 11:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обнародованы фамилии, телефоны, адреса проживания 7592 человек



Телеграм-канал, который в Беларуси нельзя называть, поскольку он признан экстремистским, а основатель которого Степан Путило внесен в список террористов КГБ, в ответ на массовые задержания участников Марша соседей 29 ноября опубликовал очередные личные данные белорусских силовиков – всего более 10 000 человек.

Так, опубликованы фамилии, телефоны, адреса проживания 7592 солдат и офицеров Внутренних войск, а также 2452 курсантов и преподавателей Академии МВД.

“Мы не стали проверять, кто там бывший, а кто нет. Как и лукашенковские каратели не проверяют”, — говорится в сообщении.

Тем, у кого есть убедительные аргументы о неучастии в преступлениях, предлагают «попробовать предоставить их». Чем жёстче будут репрессии, тем больше имён и фамилий силовиков будут обнародованы, заявляют авторы тг-канала.


Статья 179 УК Беларуси. Незаконные собирание либо распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевшего, наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.

Те же действия, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, либо ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обнародованы фамилии, телефоны, адреса проживания 7592 человек
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Что предложили вместо них?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика