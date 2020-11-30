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Лукашенко рассчитывает на скорую встречу с Путиным и другими лидерами ЕАЭС

30.11.2020 11:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко не исключает, что до Нового года лидеры ЕАЭС встретятся очно. Об этом он заявил 30 ноября в Минске на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Лукашенко рассчитывает на скорую встречу с Путиным и другими лидерами ЕАЭС

«Может, традиционно в канун Нового года главы государств рискнут встретиться. Мы же обычно в Москве встречались под Новый год. Или в Питере. Мы готовы и в Минске принять глав государств, если будет такое желание. Неважно где, но пора очень серьезно обсудить проблемы, которые встают перед нами», — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

«Вы мою позицию знаете, нам бы пора повстречаться с глазу на глаз, не по телевизору, а поговорить в открытую. Потому что куча проблем», — добавил он.

О том, что заседание Высшего евразийского экономического совета с участием руководителей стран ЕАЭС запланировано 11 декабря, сообщила в ходе онлайн-брифинга 25 ноября помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

«Заседание Высшего совета запланировано на 11 декабря 2020 года. С учетом эпидемиологической ситуации государства-члены [Евразийского экономического союза] отдают предпочтение заочному формату его проведения», — сказала она.

Малкина также сообщила, что на заседании Совета ЕЭК было принято решение с учетом эпидемиологической ситуации не проводить в декабре Евразийский экономический форум.

Белорусские власти рассчитывали провести заседание Высшего евразийского экономического совета в Минске.

«Белорусская сторона рассчитывает провести в декабре 2020 года в Минске заседание Высшего евразийского экономического совета, на котором будут подведены итоги белорусского председательства и приняты стратегические направления евразийской экономической интеграции до 2025 года», — сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко 9 октября на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

Он отметил, что Минск надеется на поддержку этого предложения главами государств — членов ЕАЭС.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Объединение начало действовать 1 января 2015 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко не исключает, что до Нового года лидеры ЕАЭС встретятся очно. Об этом он заявил 30 ноября в Минске на встрече с председателем коллегии...
 
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