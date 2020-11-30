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СМИ: Мелания Трамп выпустит откровения о жизни первой леди

30.11.2020 11:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания решила пойти по стопам своей предшественницы Мишель Обамы: миссис Трамп решила написать откровенные мемуары.

Битва за место президента США между Байденом и Трампом официально не окончена, инаугурация намечена на 20 января 2021 года, а вокруг действующего лидера страны стали появляться самые невероятные слухи. Но одним из главных ньюсмейкеров семьи Трамп стала первая леди.

© REUTERS / HANNAH MCKAY
Книга Мелании может включать не только историю ее жизни в качестве жены президента, но и отрывки из модельного прошлого, а также личные секреты

Самая неожиданная новость из Белого дома – желание Мелании Трамп выпустить мемуары о жизни в качестве первой леди США. Об этом сообщили американские СМИ.

И пока сама миссис Трамп никак не прокомментировала эти слухи, можно предположить, что это действительно может быть правдой. Особенно после оглушительного успеха биографии бывшей первой леди Мишель Обамы – Becoming.

По мнению источников, книга Мелании может включать не только историю ее жизни в качестве жены президента, но и отрывки из модельного прошлого, а также личные секреты.

И пока Мелания планирует "захватить" книжные магазины и сердца читателей по всему миру, бывшая подруга разоблачила Иванку Трамп.

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Теги: Новости
 
 
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Не успел Белый дом обрести нового потенциального хозяина, как в сети появились слухи о книге, обреченной стать настоящим бестселлером.
 
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