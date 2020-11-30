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Грузинский бизнесмен открывает в Бресте ресторан «Батуми»

30.11.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грузинский бизнесмен, директор компании «БелГрузФрут» Сандро Шарашидзе планирует открыть на улице Пионерской ресторан грузинской кухни, сообщает «Вечерний Брест».


Новый объект общепита разместится в здании бывшего бара «Охотничий». Помещение бизнесмен приобрел с аукциона.

Идея открыть ресторан Сандро пришла в голову три года назад во время визита брестской делегации в Батуми.

— Как-то «неправильно», что в Бресте недоставало настоящего ресторана грузинской кухни, где она была бы достойно представлена, где можно проводить различные мероприятия. Оставалось подобрать подходящее место. В здании, которое мы будем арендовать, два зала — большой на 60 мест и маленький. Есть территория, летние беседки, там можно детский уголок сделать. Из всего сказанного логично, что ресторан будет называться «Батуми». В малом, камерном зале будет воссоздана атмосфера старого города, со старым портом, а в большом — современного Батуми, — рассказал Сандро.

На работу в ресторан приедут двое поваров из Грузии:

— Один из них специализируется на грузинской и европейской кухне, а второй — именно на хинкали. Это трудоемкая работа, один человек вручную за день 1000 хинкали готовит. И, конечно, знаменитое грузинское вино и лимонад «нашего детства» — в ресторане будет новый бренд, которого нет на рынке Беларуси. Мы знаем в этом толк, так как занимаемся импортом напитков. Сейчас уже формируем обслуживающий персонал.

Бизнесмен обещает открыть ресторан если не к Новому году, то к Рождеству точно.

 
Теги: Брест
 
 
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Заработает новое заведение не позднее Рождества.
 
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