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Невероятное везение: в Бобруйске пешеход «убежал» от кувыркающегося автомобиля
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске мужчина «убежал» от летящего на него автомобиля. Видео происшествия появилось в паблике
Инцидент произошел 29 ноября. Судя по записи, водитель Kia Sorento ехал по улице Генерала Батова. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он, кувыркаясь, вылетел за пределы дороги, едва не сбив мужчину, который бежал по тротуару.
По предварительной информации, водитель автомобиля серьезных травм не получил.
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По предварительной информации, водитель автомобиля серьезных травм не получил.
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