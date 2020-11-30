Невероятное везение: в Бобруйске пешеход «убежал» от кувыркающегося автомобиля

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске мужчина «убежал» от летящего на него автомобиля. Видео происшествия появилось в паблике «Автоканал Бобруйск 35 FM» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 29 ноября. Судя по записи, водитель Kia Sorento ехал по улице Генерала Батова. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он, кувыркаясь, вылетел за пределы дороги, едва не сбив мужчину, который бежал по тротуару.

По предварительной информации, водитель автомобиля серьезных травм не получил.