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Невероятное везение: в Бобруйске пешеход «убежал» от кувыркающегося автомобиля

30.11.2020 12:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске мужчина «убежал» от летящего на него автомобиля. Видео происшествия появилось в паблике «Автоканал Бобруйск 35 FM» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 29 ноября. Судя по записи, водитель Kia Sorento ехал по улице Генерала Батова. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он, кувыркаясь, вылетел за пределы дороги, едва не сбив мужчину, который бежал по тротуару.

По предварительной информации, водитель автомобиля серьезных травм не получил.

 
 
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По предварительной информации, водитель автомобиля серьезных травм не получил.
 
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