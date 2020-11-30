ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Франции предъявили обвинение четырём полицейским. Они жёстко избили темнокожего мужчину

30.11.2020 12:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции расследуют громкое дело, связанное с жестким избиением темнокожего продюсера, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Четырем правоохранителям, причастным к инциденту, предъявили обвинения в насильственных действиях при исполнении, а также в служебном подлоге.

Во Франции предъявили обвинение четырём полицейским. Они жёстко избили темнокожего мужчину

Инцидент произошел 21 ноября в Париже. Пострадавший шел по улице без маски, а увидев полицейских и, видимо, испугавшись возможного штрафа, попытался спрятаться в своей квартире. Стражи порядка последовали за ним.

Во Франции предъявили обвинение четырём полицейским. Они жёстко избили темнокожего мужчину

Зайдя в здание, они начали избивать и оскорблять мужчину. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как полицейские применяют дубинки, а также светошумовые гранаты.

Во Франции предъявили обвинение четырём полицейским. Они жёстко избили темнокожего мужчину

Происшествие вызвало волну возмущения в обществе. Скандал произошел еще и на фоне обсуждения законопроекта «О глобальной безопасности». Согласно одной из статей документа, запрещается распространять фотографии и видео с полицейскими при исполнении. Против данного закона уже больше недели выступают журналисты и правозащитники.

Во Франции предъявили обвинение четырём полицейским. Они жёстко избили темнокожего мужчину

Во Франции предъявили обвинение четырём полицейским. Они жёстко избили темнокожего мужчину

В минувшие выходные акции протеста прошли в 70 городах страны. В результате пострадали почти 100 полицейских. Есть задержанные.

Читайте также:

Только в Париже не менее 46 тысяч человек. Митинги прошли в 70 городах Франции

Во Франции протестуют мигранты. Они против зачисток их лагерей

Массовые протесы в Париже: люди выступают против законопроекта «О глобальной безопасности»

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Франции. Во Франции расследуют громкое дело, связанное с жестким избиением темнокожего продюсера, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Четырем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро продолжают дорожать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика