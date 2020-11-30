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Во Франции предъявили обвинение четырём полицейским. Они жёстко избили темнокожего мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Во Франции расследуют громкое дело, связанное с жестким избиением темнокожего продюсера, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Четырем правоохранителям, причастным к инциденту, предъявили обвинения в насильственных действиях при исполнении, а также в служебном подлоге.
Инцидент произошел 21 ноября в Париже. Пострадавший шел по улице без маски, а увидев полицейских и, видимо, испугавшись возможного штрафа, попытался спрятаться в своей квартире. Стражи порядка последовали за ним.
Зайдя в здание, они начали избивать и оскорблять мужчину. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как полицейские применяют дубинки, а также светошумовые гранаты.
Происшествие вызвало волну возмущения в обществе. Скандал произошел еще и на фоне обсуждения законопроекта «О глобальной безопасности». Согласно одной из статей документа, запрещается распространять фотографии и видео с полицейскими при исполнении. Против данного закона уже больше недели выступают журналисты и правозащитники.
В минувшие выходные акции протеста прошли в 70 городах страны. В результате пострадали почти 100 полицейских. Есть задержанные.
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Новости Франции. Во Франции расследуют громкое дело, связанное с жестким избиением темнокожего продюсера, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Четырем...
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