Во Франции предъявили обвинение четырём полицейским. Они жёстко избили темнокожего мужчину

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции расследуют громкое дело, связанное с жестким избиением темнокожего продюсера, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. Четырем правоохранителям, причастным к инциденту, предъявили обвинения в насильственных действиях при исполнении, а также в служебном подлоге.





Инцидент произошел 21 ноября в Париже. Пострадавший шел по улице без маски, а увидев полицейских и, видимо, испугавшись возможного штрафа, попытался спрятаться в своей квартире. Стражи порядка последовали за ним.





Зайдя в здание, они начали избивать и оскорблять мужчину. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как полицейские применяют дубинки, а также светошумовые гранаты.





Происшествие вызвало волну возмущения в обществе. Скандал произошел еще и на фоне обсуждения законопроекта «О глобальной безопасности». Согласно одной из статей документа, запрещается распространять фотографии и видео с полицейскими при исполнении. Против данного закона уже больше недели выступают журналисты и правозащитники.









В минувшие выходные акции протеста прошли в 70 городах страны. В результате пострадали почти 100 полицейских. Есть задержанные.

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