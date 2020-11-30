МВД: вчера по стране были задержаны 313 человек

Источник материала: Onliner

В релизе МВД говорится, что «призывы ряда телеграм-каналов к участию в незаконных акциях не нашли поддержки населения и широкого распространения в регионах республики, за исключением столицы. Протестная активность продолжает снижаться».

— В различных районах Минска протестующие собирались группами. Сотрудники милиции неоднократно предупреждали их о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях и соблюдении дорожной безопасности. В то же время отдельные граждане игнорировали требования правоохранителей, выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. Некоторые вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения. Наиболее активные нарушители общественного порядка, оказавшие сопротивление милиционерам, задерживались, в том числе с применением спецсредств.

По-прежнему для участия в протестах взрослые привлекают подростков и используют своих малолетних детей как «живой щит», не задумываясь об их безопасности, говорится в релизе.

— Нарушение законодательства о массовых мероприятиях имело место и в Минском районе. Правоохранители длительное время проводили с протестующими разъяснительную работу, призывали прекратить противоправные действия. Однако неоднократные законные требования граждане продолжали игнорировать. В частности, становились в «сцепку», грубо выражались в адрес сотрудников органов внутренних дел, оказывали им активное сопротивление, кричали, пищали. В результате правоохранители были вынуждены применить спецсредства (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ).

Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек. По фактам активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, блокирования движения проводятся проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.