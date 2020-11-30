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Ссылки на Telegram-страницы не открываются через некоторых провайдеров

30.11.2020 12:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусы заметили, что ссылки на Telegram-каналы и отдельные страницы вида https://t.me/ не открываются через браузеры. На данный момент причины проблемы неизвестны, но опытным путем удалось определить, что касается она не всех провайдеров.

Так, при открытии ссылок через мобильный интернет операторов сотовой связи ссылки в браузерах открываются, что позволяет перейти на страницу уже в самом приложении Telegram. А на ByFly ссылки t.me/ не работают ни в одном браузере. Однако есть простейший лайфхак: достаточно активировать VPN, встроенный в Opera, и ссылки вновь работают:


Opera с VPN

Opera без VPN

Chrome

Мы запросили комментарий у пресс-службы «Белтелеком» о ситуации и дополним материал сразу после получения ответа.

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Белорусы заметили, что ссылки на Telegram-каналы и отдельные страницы вида https://t.me/ не открываются через браузеры. На данный момент причины проблемы неизвестны, но...
 
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