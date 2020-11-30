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Ссылки на Telegram-страницы не открываются через некоторых провайдеров
Источник материала: Onliner
Белорусы заметили, что ссылки на Telegram-каналы и отдельные страницы вида
Так, при открытии ссылок через мобильный интернет операторов сотовой связи ссылки в браузерах открываются, что позволяет перейти на страницу уже в самом приложении Telegram. А на ByFly ссылки
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Мы запросили комментарий у пресс-службы «Белтелеком» о ситуации и дополним материал сразу после получения ответа.
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Белорусы заметили, что ссылки на Telegram-каналы и отдельные страницы вида https://t.me/ не открываются через браузеры. На данный момент причины проблемы неизвестны, но...
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