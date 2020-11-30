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Лукашенко дал прогноз на 2021 год: будет тяжелее, чем в нынешнем

30.11.2020 12:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко встречался с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает БЕЛТА. Обсуждалось намеченное на 11 декабря заседание Высшего Евразийского экономического совета. Повестка дня определена. Лукашенко отметил, что сторонам пора повстречаться с глазу на глаз (не по телевизору, а поговорить в открытую), потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических. «Тем более очень тяжелый год. Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет».

Лукашенко заявил, что мировая экономика в этом году обвалилась, кризис коснулся и пространства ЕАЭС.

«Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз», — подчеркнул он.

Всего повестка дня приближающегося саммита будет включать 28 вопросов, причем 4 из них лидеры ЕАЭС рассмотрят в узком кругу.

Один из основных вопросов — стратегия направлений развития евразийской интеграции до 2025 года.

«Мы договаривались о том, что наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего природного газа. Единственный вопрос, который не согласован, — это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других. Есть вопрос о ввозе на территорию союза гражданских самолетов. Казахстан предлагает. И тот же Казахстан предлагает вопрос кадровый. Хотелось бы услышать вашу позицию в этой связи, какую бы позицию могла занять Беларусь в этом плане», — добавил он.

Как сообщалось, саммит ЕАЭС запланирован на 11 декабря. Из-за эпидемической ситуации заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в онлайн-формате. По предварительным данным, повестка будет включать 28 вопросов. Лидеры стран ЕАЭС должны в том числе утвердить стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Документ должен был быть подписан главами государств еще в мае, но из-за недоработок было решено лишь «в целом одобрить» эту программу.

Помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина пояснила, что в проекте стратегии остается несогласованным вопрос о ценах на транспортировку газа.

«Проект решения Высшего Евразийского экономического совета о стратегических направлениях развития евразийской интеграции до 2025 года одобрен Советом ЕЭК, — рассказала она во время онлайн-брифинга 25 ноября. — Как доложил член Коллегии по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, практически все позиции согласованы сторонами. Остались чувствительные разногласия, которые касаются определения подходов к ценообразованию на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза».

 
 
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Сегодня Александр Лукашенко встречался с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает БЕЛТА. Обсуждалось...
 
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