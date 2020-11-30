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Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой

30.11.2020 12:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Архитекторы по-разному решают вопрос функционального зонирования жилых пространств. Иногда от него отказываются почти полностью. Авторы из каталонского бюро AMOO в своей новой барселонской работе организовали квартиру как единую зону, с помощью мебели трансформирующуюся под нужды владельцев.

Специалисты AMOO ликвидировали все лишние перегородки и стены в квартире. Вместо этого из мебельных конструкций был создан своеобразный многофункциональный лабиринт, способный адаптироваться под текущие требования. Кровать может становиться частью гардероба, а диван превращаться в кровать и, например, в письменный стол. Радикальным решением выглядит полностью открытая ванная комната, но таково было требование заказчиков.

Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой
Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой
Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой
Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой
Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой

В цветовом оформлении интерьера доминируют пастельные оттенки без ярких пятен. На кухне основной цвет розовый с апельсиновым оттенком. Бледно-зеленый — основной в условной рабочей зоне, а спальня с коридором выполнены в сочетании теплой древесины с белыми стенами и потолком.

Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой
Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой
Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой
Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой
Квартира дня. Жилье-трансформер площадью 60 «квадратов» с открытой ванной комнатой

 
 
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Архитекторы по-разному решают вопрос функционального зонирования жилых пространств. Иногда от него отказываются почти полностью. Авторы из каталонского бюро AMOO в...
 
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