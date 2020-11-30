На Немиге столкнулись Mitsubishi и Kia, пострадала девушка

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла минувшей ночью в центре столицы, на перекрестке улиц Немига и Городской Вал. Столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и Kia.

— Около 01:05 водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, двигался по улице Немиге со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Городской Вал. По предварительной информации, при повороте налево на перекрестке улиц Немига и Городской Вал он не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля Kia, который двигался во встречном направлении, — рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД города Минска Татьяна Ященко.

В результате происшествия пострадала пассажир автомобиля Mitsubishi, девушка 2000 года рождения. Ее доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД города Минска.





Другая авария незадолго до этого случилась на улице Максима Богдановича. Как сообщила Татьяна Ященко, около 23:40 водитель (1997 года рождения) автомобиля Daewoo Matiz двигался по улице Максима Богдановича со стороны улицы Пашкевич в направлении улицы Янки Купалы. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект. Пострадавших в ДТП нет, автомобиль получил механические повреждения. На Daewoo была установлена летняя резина.

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины.









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