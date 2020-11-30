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На Немиге столкнулись Mitsubishi и Kia, пострадала девушка

30.11.2020 12:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла минувшей ночью в центре столицы, на перекрестке улиц Немига и Городской Вал. Столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и Kia.

— Около 01:05 водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, двигался по улице Немиге со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Городской Вал. По предварительной информации, при повороте налево на перекрестке улиц Немига и Городской Вал он не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля Kia, который двигался во встречном направлении, — рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД города Минска Татьяна Ященко.

В результате происшествия пострадала пассажир автомобиля Mitsubishi, девушка 2000 года рождения. Ее доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД города Минска.

На Немиге столкнулись Mitsubishi и Kia, пострадала девушка

Другая авария незадолго до этого случилась на улице Максима Богдановича. Как сообщила Татьяна Ященко, около 23:40 водитель (1997 года рождения) автомобиля Daewoo Matiz двигался по улице Максима Богдановича со стороны улицы Пашкевич в направлении улицы Янки Купалы. По предварительной информации, он не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на светофорный объект. Пострадавших в ДТП нет, автомобиль получил механические повреждения. На Daewoo была установлена летняя резина.

Госавтоинспекция напоминает, что с 1 декабря по 1 марта за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины.

На Немиге столкнулись Mitsubishi и Kia, пострадала девушка
На Немиге столкнулись Mitsubishi и Kia, пострадала девушка

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили об аварии, которая произошла минувшей ночью в центре столицы, на перекрестке улиц Немига и Городской Вал. Столкнулись два автомобиля: Mitsubishi и...
 
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