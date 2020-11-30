Слух: Apple рассматривает перископную камеру Samsung для iPhone 13

Источник материала: Onliner

Apple изучает предложения других компаний для использования их камер в следующем поколении iPhone. Одним из потенциальных партнеров является Samsung, сообщает ресурс DigiTimes.

Купертинскую корпорацию интересует перископная камера Samsung, которая позволяет добиться более четкого изображения при сильном увеличении. Именно качественный зум и нужен Apple в линейке iPhone 13, которая должна дебютировать осенью следующего года.

Перископная система линз уже используется в некоторых флагманах. Среди них — Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro и Mate40 Pro, Vivo X50 Pro+ и ряд других моделей.

По имеющейся информации, Apple и Samsung еще не достигли договоренностей о сотрудничестве в этом направлении. Особенности iPhone 13 тоже пока неизвестны.