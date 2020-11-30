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Слух: Apple рассматривает перископную камеру Samsung для iPhone 13
Источник материала: Onliner
Apple изучает предложения других компаний для использования их камер в следующем поколении iPhone. Одним из потенциальных партнеров является Samsung,
Купертинскую корпорацию интересует перископная камера Samsung, которая позволяет добиться более четкого изображения при сильном увеличении. Именно качественный зум и нужен Apple в линейке iPhone 13, которая должна дебютировать осенью следующего года.
Перископная система линз уже используется в некоторых флагманах. Среди них — Samsung Galaxy S20 Ultra, Huawei P40 Pro и Mate40 Pro, Vivo X50 Pro+ и ряд других моделей.
По имеющейся информации, Apple и Samsung еще не достигли договоренностей о сотрудничестве в этом направлении. Особенности iPhone 13 тоже пока неизвестны.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
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Apple изучает предложения других компаний для использования их камер в следующем поколении iPhone. Одним из потенциальных партнеров является Samsung, сообщает ресурс...
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