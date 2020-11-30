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Скворцы до сих пор не улетели. По-моему, они хотят дождаться перемен, чтобы спокойно «у вырай адляцець». (с)
30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Скворцы до сих пор не улетели. По-моему, они хотят дождаться перемен, чтобы спокойно «у вырай адляцець». (с)
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Скворцы до сих пор не улетели. По-моему, они хотят дождаться перемен, чтобы спокойно «у вырай адляцець». (с)
Скворцы до сих пор не улетели. По-моему, они хотят дождаться перемен, чтобы спокойно «у вырай адляцець». (с)
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