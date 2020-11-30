﻿ Скворцы до сих пор не улетели. По-моему, они хотят дождаться перемен, чтобы спокойно «у вырай адляцець». (с). 21.by
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Скворцы до сих пор не улетели. По-моему, они хотят дождаться перемен, чтобы спокойно «у вырай адляцець». (с)

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Скворцы до сих пор не улетели. По-моему, они хотят дождаться перемен, чтобы спокойно «у вырай адляцець». (с)

 
 
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Скворцы до сих пор не улетели. По-моему, они хотят дождаться перемен, чтобы спокойно «у вырай адляцець». (с)
 
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