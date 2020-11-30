﻿ Мнение: «Тихая работа по развалу силовых служб идет». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мнение: «Тихая работа по развалу силовых служб идет»

30.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция — о новых слитых видео с паникой силовиков.

«Причину появления новых сливов, теперь с низового уровня, стоит искать в простом понимании: силовиков сейчас не поколебать призывами «стать на сторону народа» и «прозреть» и прочей моральной эквилибристикой. Все, кто хотел и мог, уже уволились.

Но наиболее действенным способом поколебать ряды силовиков сейчас является раскрутка внутренней паранойи, запуск молоха поиска предателей. Вряд ли видео сливал именно тот человек, на котором был закреплён регистратор. Это было бы верхом безрассудства. Скорее всего слил тот, кто имеет доступ к архиву, прямой либо зная уязвимости инфосистем. Каждое слитое видео означает что под неприятную проверку попадает масса вполне лояльных режиму людей. И есть риск что с кем-то обойдутся несправедливо, что может сильно демотивировать уличных бойцов.

Другой момент в содержании выложенного видео. Показан страх сотрудников на акции против толпы. Это табу, самое страшное что может сделать сотрудник — показать свой страх. А тут видео со всей внутренней кухней и рефлексией, и что важно — с засветом бойцов. Чтобы у них прошёл холодок по спине: «На все действия у них есть доступ к видео, что ли?». И это сделано ровно перед воскресным маршем.

Словом, тихая работа по развалу силовых служб идёт. И даже не столь важно чья, здесь заинтересованных как никогда много. Но те, кто сливают видео, должны понимать все это прекрасно».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеграм-канал Рефлексия и реакция — о новых слитых видео с паникой силовиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Внешний госдолг Беларуси за 10 месяцев 2020 года вырос на $1 млрд.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика