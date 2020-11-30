Илон Маск, Эми Ли, Спиваков, Макаревич, Ахеджакова… Кто еще открыто поддержал белорусов

Источник материала: Салiдарнасць

Википедия нашла всего трех известных деятелей, вставших на сторону Лукашенко.

Сравните, сколько известных людей, по данным Википедии, поддерживают белорусский народ, а сколько встали на сторону Лукашенко.

В свободной энциклопедии есть статья, подробно рассказывающая о протестах в Беларуси .

В одной из глав этой статьи перечислены деятели культуры, науки и спорта, которые осудили насилие и поддержали белорусский народ.

Среди них российский дирижёр и скрипач Владимир Спиваков, который не просто выступил с критикой режима Лукашенко, но и отказался от ордена Франциска Скорины.





В этом же ряду американский изобретатель Илон Маск, рок-музыкант Джаред Лето и певица Эми Ли, актер Марк Руффало.







В поддержку протестующих белорусов также выступили российские политики, блогеры, музыканты, телеведущие, спортсмены, актеры:

Алексей Навальный,

Евгений Ройзман,

Михаил Горбачев,

Гарри Каспаров,

Максим Кац,

Юрий Дудь,

Илья Варламов,

Дмитрий Губерниев,

Дмитрий Шепелев,

Алена Водонаева,

Ксения Собчак,

Андрей Макаревич,

Юрий Шевчук,

Гарик Сукачев,

Борис Гребенщиков,

Сергей Шнуров,

Александр Васильев,

Макс Покровский,

Илья Прусикин,

Лолита Милявская,

Илья Барамия,

Монеточка,

Иван Ургант,

Oxxxymiron,

Noize MС,

АИГЕЛ,

Гречка,

стендап-комик Данила Поперечный,

Гарик Харламов,

Алексей Ягудин,

художник Артем Лоскутов,

Михаил Ширвиндт,

Лия Ахеджакова,

Данила Козловский,

Алексей Гаврилов,

Максим Виторган,

Владислав Котлярский.

Среди открыто поддержавших белорусов украинские музыканты Андрей Хлывнюк, Наталья Жижченко, Alyona Alyona, певица Ольга Полякова, политик Виталий Кличко, телеведущая Мария Ефросинина, журналистка Екатерина Осадчая, белорусский исполнитель Сергей Михалок и многие другие.





Также по инициативе живущих в Москве писателей Чингиза Гусейнова и его супруги Елены Твердисловы группа азербайджанских интеллигентов, состоящая из более чем 30 учёных, журналистов, политиков, деятелей кино и специалистов в других отраслях, выступила с обращением к мировому сообществу с призывом защитить граждан Белоруссии, подвергающихся тяжёлым репрессиям со стороны режима Лукашенко, сообщает Википедия.

Продолжается сбор подписей Обращения к Учёному совету и ректору МГУ имени М.В. Ломоносова «Глава репрессивного режима не может быть почётным профессором МГУ» с предложением лишить А.Лукашенко звания почётного профессора МГУ.

А вот кого перечисляют в главе «поддержавших Лукашенко и силовые структуры»: бывший биатлонист Александр Тихонов, российская телеведущая Ольга Скабеева и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который не увидел отличий белорусского протеста от украинского.