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В Мексике группа неизвестных ворвалась в бар и открыла стрельбу. Двое погибли, ещё 16 ранены
Источник материала: СТВ
Новости Мексики. Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате вооруженной атаки в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Группа неизвестных ворвалась в бар на западе страны и открыла беспорядочную стрельбу. В регионе усилены меры безопасности. Злоумышленников ищут.
Мексику захлестнула волна насилия.
То, что правительство страны действительно не может справиться с разгулом насилия, ранее подтвердил мексиканский лидер.
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Новости Мексики. Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате вооруженной атаки в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа неизвестных...
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