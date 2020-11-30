В Мексике группа неизвестных ворвалась в бар и открыла стрельбу. Двое погибли, ещё 16 ранены

Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Два человека погибли, еще 16 пострадали в результате вооруженной атаки в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Группа неизвестных ворвалась в бар на западе страны и открыла беспорядочную стрельбу. В регионе усилены меры безопасности. Злоумышленников ищут.





Мексику захлестнула волна насилия.

С начала 2020 года там зафиксировано более чем 29 тысяч умышленных убийств, что на процент больше, чем за аналогичный период минувшего года. А 2019-й, к слову, стал рекордным в Мексике по числу преступлений.

То, что правительство страны действительно не может справиться с разгулом насилия, ранее подтвердил мексиканский лидер.