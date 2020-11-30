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Катерине Борисевич предъявлено обвинение. Журналистка остается под стражей
Источник материала: UDF
Катерина Борисевич Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Поскольку на свободу ее не отпустили, можно сделать вывод, что Катерина находится в статусе обвиняемой и остается под стражей.
Следствие взяло с адвокатов подписку о неразглашении в самом широком значении, поэтому на какой срок избрана самая строгая мера пресечения, нам неизвестно. Исходя из практики, можно предполагать, что на два месяца, то есть до 19 января 2021 года.
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Следствие взяло с адвокатов подписку о неразглашении.
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