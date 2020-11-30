Источник материала: UDF



Катерина Борисевич Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Катерине Борисевич предъявлено обвинение. Журналистка остается под стражей Следствие взяло с адвокатов подписку о неразглашении.

Поскольку на свободу ее не отпустили, можно сделать вывод, что Катерина находится в статусе обвиняемой и остается под стражей.Следствие взяло с адвокатов подписку о неразглашении в самом широком значении, поэтому на какой срок избрана самая строгая мера пресечения, нам неизвестно. Исходя из практики, можно предполагать, что на два месяца, то есть до 19 января 2021 года.