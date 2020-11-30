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Катерине Борисевич предъявлено обвинение. Журналистка остается под стражей

30.11.2020 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Катерине Борисевич предъявлено обвинение. Журналистка остается под стражей
Катерина Борисевич Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Вечером 29 ноября истек срок, в течение которого журналисту TUT.BY Катерине Борисевич должны были предъявить обвинение и выбрать меру пресечения.

Поскольку на свободу ее не отпустили, можно сделать вывод, что Катерина находится в статусе обвиняемой и остается под стражей.

Следствие взяло с адвокатов подписку о неразглашении в самом широком значении, поэтому на какой срок избрана самая строгая мера пресечения, нам неизвестно. Исходя из практики, можно предполагать, что на два месяца, то есть до 19 января 2021 года.
 
 
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Следствие взяло с адвокатов подписку о неразглашении.
 
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