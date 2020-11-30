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Бывший офицер «Алмаза» готов назвать фамилию убийцы Тарайковского

30.11.2020 12:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бывший офицер «Алмаза» готов назвать фамилию убийцы Тарайковского
Выстрел в Александра Тарайковского. Кадр из видео
Бывший офицер спецподразделения МВД Беларуси «Алмаз» Игорь Макар, находящийся в ЕС, не исключает, что ему удастся узнать фамилию убийцы Александра Тарайковского.

34-летний минчанин погиб 10 августа возле станции метро «Пушкинская». В МВД тогда заявили, что он собирался бросить взрывное устройство, но оно разорвалось в руках мужчины.

Однако видео с места событий опровергли официальную версию: Александр Тарайковский был безоружен и в него стреляли с близкого расстояния. Уголовного дела до сих пор нет, а проверку приостановили.

В интервью YouTube-каналу «Страна для жизни» Игорь Макар сказал следующее:

«Насчёт Тарайковского. Я этим делом очень серьёзно занимаюсь... Я уже многое сделал. И я надеюсь, что я докажу и покажу, кто это сделал. Может быть даже назову фамилию этого сотрудника».


Предполагается, что возле «Пушкинской» 10 августа «работали» как раз бойцы «Алмаза».

 
 
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34-летний минчанин погиб 10 августа возле станции метро «Пушкинская».
 
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