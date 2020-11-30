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Бывший офицер «Алмаза» готов назвать фамилию убийцы Тарайковского
Источник материала: UDF
Выстрел в Александра Тарайковского. Кадр из видео
34-летний минчанин погиб 10 августа возле станции метро «Пушкинская». В МВД тогда заявили, что он собирался бросить взрывное устройство, но оно разорвалось в руках мужчины.
Однако видео с места событий опровергли официальную версию: Александр Тарайковский был безоружен и в него стреляли с близкого расстояния. Уголовного дела до сих пор нет, а проверку приостановили.
В интервью YouTube-каналу «Страна для жизни» Игорь Макар сказал следующее:
«Насчёт Тарайковского. Я этим делом очень серьёзно занимаюсь... Я уже многое сделал. И я надеюсь, что я докажу и покажу, кто это сделал. Может быть даже назову фамилию этого сотрудника».
Предполагается, что возле «Пушкинской» 10 августа «работали» как раз бойцы «Алмаза».
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34-летний минчанин погиб 10 августа возле станции метро «Пушкинская».
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