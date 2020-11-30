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Выстрел в Александра Тарайковского. Кадр из видео

«Насчёт Тарайковского. Я этим делом очень серьёзно занимаюсь... Я уже многое сделал. И я надеюсь, что я докажу и покажу, кто это сделал. Может быть даже назову фамилию этого сотрудника».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывший офицер «Алмаза» готов назвать фамилию убийцы Тарайковского 34-летний минчанин погиб 10 августа возле станции метро «Пушкинская».

34-летний минчанин погиб 10 августа возле станции метро «Пушкинская». В МВД тогда заявили, что он собирался бросить взрывное устройство, но оно разорвалось в руках мужчины.Однако видео с места событий опровергли официальную версию:был безоружен и в него стреляли с близкого расстояния. Уголовного дела до сих пор нет, а проверку приостановили.В интервью YouTube-каналу «Страна для жизни»сказал следующее:Предполагается, что возле «Пушкинской» 10 августа «работали» как раз бойцы «Алмаза».