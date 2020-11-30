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Как менялись пенсии белорусов за последние 10 лет. Одной картинкой

30.11.2020 12:31 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Максимальные выплаты в долларовом эквиваленте пришлись пенсионерам на «сытые» 2012-2014 годы. Сразу после девальвации 2011-го года и до масштабной девальвации 2014-2015 годов. Тогда пенсии на пике достигали $241 в месяц. Сейчас такими сумма в расчетном листке могут похвастаться далеко не все работающие белорусы. Данные за 2020 год по размеру средней начисленной пенсии есть только за сентябрь, поэтому итоговая декабрьская средняя пенсия будет отличаться от нее в большую сторону. По заявлениям властей, повышение составит 6%.

Инфографика: Myfin.by. Данные за 2020 год представлены по состоянию на сентябрь

В рублях за 10 лет размер средней начисленной пенсии вырос примерно в 7,8 раз, в долларах США – снизилась на 10%.

Если курс доллара не превысит среднее значение сентября в 2,6125 продолжит расти примерно с той же скоростью, то средняя пенсия по итогам 2020 года подрастет до $185. Однако, так и не превысит значение десятилетней давности. К слову, инфляция доллара за те же 10 лет превышает 20%, а значит реальная покупательная способность пенсии 2010 года еще больше примерно той же суммы пенсии 2020 года.

Текст: Владимир Лужнёв
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В 2020 году Беларусь потратит на выплату пенсий более Br13 млрд. При этом средний размер пенсий за последнее десятилетие по своей покупательной способности даже...
 
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