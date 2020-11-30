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Как менялись пенсии белорусов за последние 10 лет. Одной картинкой
Источник материала: Myfin
Максимальные выплаты в долларовом эквиваленте пришлись пенсионерам на «сытые» 2012-2014 годы. Сразу после девальвации 2011-го года и до масштабной девальвации 2014-2015 годов. Тогда пенсии на пике достигали $241 в месяц. Сейчас такими сумма в расчетном листке могут похвастаться далеко не все работающие белорусы. Данные за 2020 год по размеру средней начисленной пенсии есть
В рублях за 10 лет размер средней начисленной пенсии вырос примерно в 7,8 раз, в долларах США – снизилась на 10%.
Если курс доллара не превысит среднее значение сентября в 2,6125 продолжит расти примерно с той же скоростью, то средняя пенсия по итогам 2020 года подрастет до $185. Однако, так и не превысит значение десятилетней давности. К слову, инфляция доллара за те же 10 лет превышает 20%, а значит реальная покупательная способность пенсии 2010 года еще больше примерно той же суммы пенсии 2020 года.
Текст: Владимир Лужнёв
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В 2020 году Беларусь потратит на выплату пенсий более Br13 млрд. При этом средний размер пенсий за последнее десятилетие по своей покупательной способности даже...
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