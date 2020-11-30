Источник материала: Хартия'97

Портрет имярека выродка Лев Шлосберг

30.11.2020, 12:24

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Лев Шлосберг

Каждое преступление остается с каждым навсегда.

«Каста» сняли выдающийся клип о неотвратимости моральной расплаты. Он не только про истекающую кровью Беларусь, он – про участь всех насильников. Он и про Россию, конечно. Он – про каждого, кто переступает через человека, через кровь и совесть. Это художественное высказывание жестокой кровавой эпохи.

Философская идея неизбежности возмездия, вне зависимости от человеческого суда, вечна, как мир. «Каста» выразили её с античной откровенностью и безжалостностью.

В видео показан сотрудник правоохранительных органов, который вместе с коллегами-спецназовцами разгоняет и задерживает людей на улицах, а затем жестоко их избивает…

В «Портрете Дориана Грея» Оскара Уальда аморальный герой совершает подлости и гнусности, но остаётся прекрасноликим, так как всего его преступления отражаются только на портрете, сделанном в молодости. Гибнут все, кто встречается на его пути. Наконец, гибнет и художник, написавший роковой портрет. Желая уничтожить страшный портрет, герой-подонок вонзает в него нож и убивает себя. Смерть возвращает ему реальное лицо – лицо выродка.

Тысячи и тысячи выродков совершают преступления в Беларуси, России, где угодно, украшая свои кители наградами и свою жизнь материальными благами, полученными за усердие зверства.

Но каждое преступление остаётся с каждым из них навсегда. Убийца совершает и самоубийство тоже.

Воздастся всем, – уверенно говорят «Каста».

И будет так. Аминь.

Лев Шлосберг, «Эхо Москвы»

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