Источник материала: Хартия'97

В Жодино в выходные прошли многочисленные акции 1 30.11.2020, 11:49

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Вся Беларусь требует отставки узурпатора.

Жодинцы не сдаются и продолжают выходить в знак протеста против избиения мирных демонстрантов и пытки над ними, а также с требованиями отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, пишет ex-press.by .

В эти выходные в Жодино прошли акции, во время которых горожане выразили свое стремление к свободе и возмущение фальсифицированными выборами, многочисленными задержаниями в стране и в своем городе.

Посмотрите, как это было.

Женщины Жодино вышли на свою традиционную прогулку:





На магистрали несколько раз за выходные выстраивались цепи солидарности:





Жители микрорайона «Научный» утром обнаружили, что их «Табакерка» снова получила окраску, в которой была несколько недель назад:





Прошла в одном из районов городе ярмарка — с чаепитием, лекцией о белорусском языке, с интеллектуальными и детскими играми и конкурсами, обменом книг.

А жители одного из районов записали ролик под музыку национального гимна «Пагоня»:

На жодинской «Площади перемен» снова появился огромный БЧБ-флаг:





Вчера днем в Жодино люди вышли на традиционную воскресную акцию к магазину GREEN. В итоге было задержано около 10 человек.





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