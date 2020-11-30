Источник материала: Хартия'97

Маленькими шагами к большой победе 4 30.11.2020, 11:37

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Арсенал «пугалок» у силовиков исчерпан.

Читатель Telegram-канала «Баста!» поделился впечатлениями от вчерашнего Марша соседей и дал прогноз развития ситуации в Беларуси.

- Когда вражеская конница несется на Вас по полю, внутри все замирает. На их лицах гримаса ярости и торжества, а Вы испытываете страх от накатывающей на Вас лавины.

Но когда конница ряд за рядом начинает проваливаться в выкопанный Вами ров с кольями, захлебывается в своей обреченный атаке, Вы седлаете свой страх, и шаг за шагом, постепенно разгоняясь, идете в атаку на некогда грозное войско.

Уже не в почете стали гонщики во всю мощь, уже известны все супер-приемы фашистов. Сколько светошумовых гранат они взорвут, сколько раз выстрелят в воздух, сколько времени надо, чтобы все их баллоны с супер-пеной оказались пустыми.

И что начинает чувствовать эта нечисть, когда весь их арсенал «пугалок» исчерпан, а мирные люди с поднятыми руками продолжают идти по своему маршруту?

Они задерживали нас по максимуму и по минимуму, жестили и не очень, сверкали автоматами и пулеметами, вводили БТРы и водометы. И?

Гориллы, чтобы показать свою крутость, стучат по груди. Обеими руками. Но человек был, есть и будет выше любой гориллы.

И осознание всей бестолковости, недалекости, ущербности наших белорусских горилл и есть тот переломный момент, когда мы снова, набирая обороты, идем в наступление по всем фронтам.

Маленькими шагами к большой победе.

Люблю Вас, белорусы! Жыве Беларусь, — пишет читатель Telegram-канала.

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