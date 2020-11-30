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Возможно, уже с декабря беларусам будут выдавать визы в Литву бесплатно

30.11.2020 12:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня утром, 30 ноября, появилась хорошая новость: Литва планирует ввести бесплатные национальные визы для беларусов, которые пострадали за свою гражданскую позицию. По информации Delfi рассказываем подробности. 

Идею о бесплатных визах для беларусов внес в литовское правительство МИД Литвы. Ведомство пояснило, что из-за политической ситуации в Беларуси, в Литву приезжает все больше беларусов. Причем многие из них получали визу по особому разрешению литовского МВД – но для того, чтобы подольше остаться в Литве, им необходимо получить национальную визу.

Что предлагает литовский МИД 

Избавить беларусов от необходимости платить консульский сбор за визу. Но только в том случае, если от госорганов или неправительственных правозащитных организаций Литвы будет подано соответствующее мотивированное заявление. 

МИД Литвы предлагает реализовать эту идею уже с 1 декабря. Проект постановления будет обсуждаться на заседании литовского правительства на этой неделе.

Для справки: в конце ноября МИД Литвы сообщил, что уже больше 650 беларусов въехало в их страну на «гуманитарных основаниях». 

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня утром, 30 ноября, появилась хорошая новость: Литва планирует ввести бесплатные национальные визы для беларусов, которые пострадали за свою гражданскую...
 
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