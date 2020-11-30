Возможно, уже с декабря беларусам будут выдавать визы в Литву бесплатно

Источник материала: KYKY

Сегодня утром, 30 ноября, появилась хорошая новость: Литва планирует ввести бесплатные национальные визы для беларусов, которые пострадали за свою гражданскую позицию. По информации Delfi рассказываем подробности.

Идею о бесплатных визах для беларусов внес в литовское правительство МИД Литвы. Ведомство пояснило, что из-за политической ситуации в Беларуси, в Литву приезжает все больше беларусов. Причем многие из них получали визу по особому разрешению литовского МВД – но для того, чтобы подольше остаться в Литве, им необходимо получить национальную визу.

Что предлагает литовский МИД

Избавить беларусов от необходимости платить консульский сбор за визу. Но только в том случае, если от госорганов или неправительственных правозащитных организаций Литвы будет подано соответствующее мотивированное заявление.

МИД Литвы предлагает реализовать эту идею уже с 1 декабря. Проект постановления будет обсуждаться на заседании литовского правительства на этой неделе.

Для справки: в конце ноября МИД Литвы сообщил, что уже больше 650 беларусов въехало в их страну на «гуманитарных основаниях».