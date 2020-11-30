«Кто твой президент, бл**ь? – Лукашенко». Новое дно: силовики избивают людей и задают им пропагандистские вопросы

Источник материала: KYKY

Кажется, у силовиков появилась еще одна «тактика», которая пробивает очередное дно. После задержаний на воскресных акциях протеста в сети появилось два видео, на которых молодые люди дают «правильные» ответы на ответы «правоохранителей».

На первом видео человек, которого избили. Видно, что он сильно напуган. Под нервное указание силовика «дальше» парень рассказывает, что ходил по улице, ругался матом. Силовик сам использует обсценную лексику, чтобы «выбить» из парня ответы. Диалог происходит такой:

– Что предшествовало твоему задержанию, бл**ь?

– Истерика и мат.

– Что ты сотрудникам показал?

– Я только показывал руками «иди сюда».

– Мы пришли к тебе! Что хочешь сказать мне?!

– Простите, пожалуйста, ребята.

– Кто твой президент, бл**ь?

– Александр Григорьевич Лукашенко.

– Кого любишь, бл**ь?

– Беларусь.

– Силовым структурам что хочешь сказать, бл**ь?

– Крутые мужики. Знают, как выбить дурь из головы.

На втором видео парень в таком же запуганном состоянии. У него с «правоохранителями» случился похожий пропагандистский диалог.

– Зачем сотрудникам показывал «фак»?

– Я не показывал, вы что.

– Почему убегал?

– Вы были с дубинками, бежали на нас.

– Страшно стало?

– Да.

– Ну, революция – дело хлопотное. Позиция какая у тебя? За БЧБ? За Беларусь? Зелено-красный?

– Да.

– Жыве?

– Зелено-красный.

– Любишь родину?

– Да.

– Президента любишь?

– Да.

– ОМОН – сила?

– Да.

– ГУБОПиК тоже?

– Силовики – сила.

«Они пытаются использовать наш страх, наш стыд, нашу боль против нас»

Мы уверены, что таких видео далеко не два. Активист Антон Мотолько у себя в канале написал : «Надо понимать, что такие видео снимаются только после основательной обработки: человека хватают, бьют, заливают газом. Бросают на пол микроавтобуса, пинают под ор. Всё это сопровождается оскорблениями, унижением, куча бессмысленных вопросов, где, не дожидаясь ответа, бьют за каждое высказывание.

У них нет цели что-то узнать, им плевать. Их задача максимально сломать человека, и не важно, доказана его вина или нет. А потом используя шоковое состояние записать видео.

Именно так появляются подобные «признания», которые показывают ментовские тг-каналы и государственное ТВ. Именно такие признания используются в наших «судах», где зачитываются протоколы, заляпанные кровью избитых. Они пытаются использовать наш страх, наш стыд, нашу боль против нас.

Но они не понимают, каждое такое видео – доказательство их преступлений. Каждое выбитое признание – это еще несколько подозреваемых в преступлениях против человечности. Кстати, на видео вые*ываются именно служащие ССО, которые когда-то были элитой белорусской армии. Были.

Парню, что попал на (первое) видео, респект – несмотря на пережитое, он еще держится. Поверьте, в такой ситуации, когда ты на полу, в грязи, соплях, крови, ты абсолютно беззащитен. Твоя психика подводит, ищешь любой выход, чтобы это кончилось. Тело человека слабо, оно чувствует боль. За 15 минут мясорубки скажешь что угодно, чтобы тебя перестали бить. Ничего постыдного в этом нет, главное не сдавайте товарищей».