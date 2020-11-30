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«Кто твой президент, бл**ь? – Лукашенко». Новое дно: силовики избивают людей и задают им пропагандистские вопросы
Источник материала: KYKY>
Кажется, у силовиков появилась еще одна «тактика», которая пробивает очередное дно. После задержаний на воскресных акциях протеста в сети появилось два видео, на которых молодые люди дают «правильные» ответы на ответы «правоохранителей».
На первом видео человек, которого избили. Видно, что он сильно напуган. Под нервное указание силовика «дальше» парень рассказывает, что ходил по улице, ругался матом. Силовик сам использует обсценную лексику, чтобы «выбить» из парня ответы. Диалог происходит такой:
– Что предшествовало твоему задержанию, бл**ь?
На втором видео парень в таком же запуганном состоянии. У него с «правоохранителями» случился похожий пропагандистский диалог.
– Зачем сотрудникам показывал «фак»?
«Они пытаются использовать наш страх, наш стыд, нашу боль против нас»
Мы уверены, что таких видео далеко не два. Активист Антон Мотолько у себя в канале
Именно так появляются подобные «признания», которые показывают ментовские тг-каналы и государственное ТВ. Именно такие признания используются в наших «судах», где зачитываются протоколы, заляпанные кровью избитых. Они пытаются использовать наш страх, наш стыд, нашу боль против нас.
Но они не понимают, каждое такое видео – доказательство их преступлений. Каждое выбитое признание – это еще несколько подозреваемых в преступлениях против человечности. Кстати, на видео вые*ываются именно служащие ССО, которые когда-то были элитой белорусской армии. Были.
Парню, что попал на (первое) видео, респект – несмотря на пережитое, он еще держится. Поверьте, в такой ситуации, когда ты на полу, в грязи, соплях, крови, ты абсолютно беззащитен. Твоя психика подводит, ищешь любой выход, чтобы это кончилось. Тело человека слабо, оно чувствует боль. За 15 минут мясорубки скажешь что угодно, чтобы тебя перестали бить. Ничего постыдного в этом нет, главное не сдавайте товарищей».
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«Кто твой президент, бл**ь? – Лукашенко». Новое дно: силовики избивают людей и задают им пропагандистские вопросы
Кажется, у силовиков появилась еще одна «тактика», которая пробивает очередное дно. После задержаний на воскресных акциях протеста в сети появилось два видео, на...
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