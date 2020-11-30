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Американскую бомбу весом в 340 кг нашли в Ханое. Она лежала в центре города со времён Вьетнамской войны
Источник материала: СТВ
Новости Вьетнама. Во вьетнамском Ханое обезвредили 340-килограммовую бомбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Находку перевезли в безопасное место, после чего обезвредили. Это второй крупный снаряд, обнаруженный в столице за последние полгода. Во время войны во Вьетнаме Ханой подвергся сильным бомбардировкам. Только за 12 дней 1972 года на город было сброшено 36 тысяч тонн бомб.
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Американскую бомбу весом в 340 кг нашли в Ханое. Она лежала в центре города со времён Вьетнамской войны
Новости Вьетнама. Во вьетнамском Ханое обезвредили 340-килограммовую бомбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Американский снаряд времен Вьетнамской...
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