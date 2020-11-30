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В Беларуси на Марше соседей задержали более 400 человек

30.11.2020 12:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На акциях протеста 29 ноября в Беларуси было задержано 424 человека. Такие цифры значатся на сайте правозащитного центра «Весна» в 12:00 30 ноября. Некоторые участники акций уже отпущены с протоколами.

По данным правозащитников, подавляющее число задержаний было в Минске, но людей задерживали и в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Могилеве, Лесном, Коробчицах (Гродненская область), Смолевичах, Молодечно, Дзержинске, Ивье. 

В Минске в воскресенье задержаны член основного состава КС Дмитрий Крук, директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга Смолянко. В Бресте задержан журналист «Брестской газеты» и TUT.BY Станислав Коршунов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На акциях протеста 29 ноября в Беларуси было задержано 424 человека. Такие цифры значатся на сайте правозащитного центра «Весна» в 12:00 30 ноября. Некоторые участники...
 
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