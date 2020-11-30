В Беларуси на Марше соседей задержали более 400 человек

На акциях протеста 29 ноября в Беларуси было задержано 424 человека. Такие цифры значатся на сайте правозащитного центра «Весна» в 12:00 30 ноября. Некоторые участники акций уже отпущены с протоколами.

По данным правозащитников, подавляющее число задержаний было в Минске, но людей задерживали и в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Могилеве, Лесном, Коробчицах (Гродненская область), Смолевичах, Молодечно, Дзержинске, Ивье.