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В Беларуси на Марше соседей задержали более 400 человек
Источник материала: БДГ
На акциях протеста 29 ноября в Беларуси было задержано 424 человека. Такие цифры значатся на сайте правозащитного центра «Весна» в 12:00 30 ноября. Некоторые участники акций уже отпущены с протоколами.
По данным правозащитников, подавляющее число задержаний было в Минске, но людей задерживали и в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Могилеве, Лесном, Коробчицах (Гродненская область), Смолевичах, Молодечно, Дзержинске, Ивье.
В Минске в воскресенье
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На акциях протеста 29 ноября в Беларуси было задержано 424 человека. Такие цифры значатся на сайте правозащитного центра «Весна» в 12:00 30 ноября. Некоторые участники...
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