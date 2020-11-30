Трибуна Об этом сообщает









Ранее фанаты клуба выступили с обращением, где заявили, что за подписью под этим письмом «наступит персональная ответственность, от которой будет не отмыться».





Видимо, репутация хоккеистов не волнует. А вместо фанатов на трибуны для массовости правящий режим принудительно отправит школьников с солдатами. Но это сейчас, а вот что нынешние хоккеисты будут делать при новой власти, это уже вопрос риторический...





Напомним, что после выборов в Беларуси появилось открытое письмо спортивной общественности за новые выборы и против насилия со стороны силовиков, под которым уже стоит более 1250 подписей, среди которых подписи Виталия Гуркова, Ольги Барабанщиковой, Александры Романовской, Елены Лувчено и многих других достойных спортсменов.