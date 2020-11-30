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МВД: после 29 ноября 313 человек остались в местах содержания задержанных

30.11.2020 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МВД заявило, что после задержаний 29 ноября в местах изоляции остаются 313 человек.



Поскольку ранее правозащитники говоиили о более чем 400 задержанных во время акций по всей Беларуси, есть вероятность, что примерно 100 человек из тех, кто просто оказался не в то время не в том месте, были отпущены.

Ведомство также подтвердило применение силовиками спецсредств в Минске и Минском районе для разгона протестных акций (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ).
 
Теги: Минск
 
 
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МВД заявило, что после задержаний 29 ноября в местах изоляции остаются 313 человек.
 
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