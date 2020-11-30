|
МВД: после 29 ноября 313 человек остались в местах содержания задержанных
Источник материала: Партизан
МВД заявило, что после задержаний 29 ноября в местах изоляции остаются 313 человек.
Поскольку ранее правозащитники говоиили о более чем 400 задержанных во время акций по всей Беларуси, есть вероятность, что примерно 100 человек из тех, кто просто оказался не в то время не в том месте, были отпущены.
Ведомство также подтвердило применение силовиками спецсредств в Минске и Минском районе для разгона протестных акций (несколько предупредительных выстрелов в воздух светошумовыми патронами, слезоточивый газ).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД заявило, что после задержаний 29 ноября в местах изоляции остаются 313 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)