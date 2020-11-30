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Особо опасный преступник: Тихановскому выдвинули новое обвинение - его могут держать без суда до 18 месяцев!
Источник материала: Партизан
Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей на три месяца — до конца февраля 2021 года, сообщает
На днях Сергею Тихановскому предъявили новое обвинение — в разжигании социальной вражды, как раз накануне истечения срока содержания по предыдущим обвинениям.
Тихановский в СИЗО уже полгода, и его должны были либо отпустить, либо направить дело в суд. Но следственные органы гашли сособ держать человека без суда годами — теперь у политзаключенного новое обвинение, которое позволит удерживать его под стражей до 18 месяцев!
Адвокат Виктор Мацкевич на прошлой неделе посетил Сергея в изоляторе, говорит, что он крайне возмущен новым обвинением. Увы, подробности по делу защитники не разглашают: с них взяли подписку о неразглашении, передает
Попытки привлечь к ответственности за разжигание вражды в отношении правоохранительных органов как социальной группы были и ранее, например по делу анархиста Дмитрия Полиенко, но в суде прокурор отказался от обвинения в этой части.
Белорусские правозащитники отмечали спорность доводов о том, что милиция является отдельной социальной группой, поскольку сотрудников не объединяют национальные, этнические и другие признаки, отличающие их от работников других сфер.
Так что, вероятнее всего, Тихановскому предъявили новое обвинение только для того, чтобы незаконно продолжать ужеоживать его за решеткой, поскольку идти в суд по предыдущим обвинениям у властей явно не с чем. Да и начинать судебный и к тому же бездоказательный процесс на фоне протестов власти явно бояться - это только усилит протестные настроения.
Следует отметить, что согласно статье 127 Уголовно-процессуального кодекса РБ продление срока содержания под стражей свыше шести месяцев допускается лишь в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений.
Блогер и оппозиционный политик находится за решеткой уже полгода. Он был задержан 29 мая в Гродно на предвыборном пикете, на котором собирались подписи за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. На видео — провокация, в результате которой Тихановского схватили омоновцы.
Сергей Тихановский находится в СИЗО в Жодино. Его обвиняют в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК), в "воспрепятствовании работы Центризбиркома" (ст. 191 УК) и "разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды" (ч. 3 ст. 130 УК).
Белорусские правозащитники признали Тихановского политзаключенным.
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Особо опасный преступник: Тихановскому выдвинули новое обвинение - его могут держать без суда до 18 месяцев!
Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей на три месяца — до конца февраля 2021 года, сообщает ria.ru со ссылкой на его адвоката Наталью Мацкевич.
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