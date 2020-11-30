ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеофакт. Мужчина чудом не погиб в Бобруйске — про таких говорят: родился в рубашке

30.11.2020 13:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Изменение погоды существенно повлияло на качество покрытия дорог Беларуси.

Видеофакт. Мужчина чудом не погиб в Бобруйске — про таких говорят: родился в рубашке

ГАИ отмечает увеличение количества аварий.

Между тем, в сети появился ролик из Бобруйска. На опубликованных с камеры видеонаблюдения кадрах видно, как мужчина едва не попал под кувыркающийся внедорожник.

Про таких людей, которые находились, что называется, на миллиметр от смерти, говорят: родился в рубашке.

(Внимание, ненормативная лексика, 18+)

 

 

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Изменение погоды существенно повлияло на качество покрытия дорог Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
В октябре госдолг Беларуси резко пошел вверх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика