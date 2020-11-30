Защита суверенитета и противодействие терроризму: что обсуждают на ПА ОДКБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 ноя – Sputnik. Деятельность Парламентской ассамблеи ОДКБ должна быть направлена на совместную защиту цифрового суверенитета входящих в нее государств, а также противодействие вмешательству во внутренние дела, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на XIII пленарном заседании ПА ОДКБ, которое проходит в формате видеоконференции.

"Нам необходимо совместно защищать цифровой суверенитет наших государств, противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела, в том числе в информационные и политические процессы", - призвал он.

По мнению Володина, нужно, чтобы программа деятельности ПА ОДКБ соответствовала требованиям времени, и современные вызовы могут потребовать внести в нее некоторые изменения.

Текущий проект новой программы модельного законотворчества ПА ОДКБ на ближайшую пятилетку будет включать 29 модельных актов, в том числе – о цифровой безопасности и защите информации, а также направленных на борьбу с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью.

Единый антитеррористический список

Вячеслав Володин также подчеркнул важность имплементировать решение по формированию единого списка террористических организаций и противодействия незаконному обороту наркотиков.

"Это крайне важно для реализации приоритета, связанного с наращиванием возможностей ОДКБ по борьбе с международным терроризмом", - сказал он, отметив, что таким образом спецслужбы стран - членов ОДКБ смогут вывести сотрудничество на новый уровень.

Главным Володин считает ликвидацию пробелов в законодательстве, когда организация, признанная террористической в одном из государств ОДКБ, в другом могла сохранять легальный статус.

Еще одна задача ПА ОДКБ – законодательное обеспечение противодействия незаконному обороту наркотиков, для чего будут рассмотрены рекомендации по формированию общих подходов при госрегистрации новых психоактивных веществ.

Международное сотрудничество

Володин отметил важность партнерских связей с международными организациями для эффективной работы ПА ОДКБ.

"Дополнительные возможности для повышения эффективности работы Парламентской Ассамблеи дает предоставление статусов наблюдателя и партнера в ОДКБ", - подчеркнул он.

Также важным видится координация действий парламентских делегаций ОДКБ на международных площадках, отмечается, что в сфере продвижения и отстаивания своей повестки странам – членам организации предстоит еще многое сделать.

В заседании ассамблеи участвуют парламентские делегации шести государств – членов ОДКБ (Армения, Беларусь, Казахстан Кыргызстан, Россия, Таджикистан) и парламентов-наблюдателей Афганистана и Сербии.

Председателем ОДКБ в 2020 году является Россия.

Следующее заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в марте в Душанбе в Таджикистане, который будет председательствовать в организации в 2021 году.

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