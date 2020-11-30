Какая погода будет в июне и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю зимы

Источник материала: СТВ

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 30 ноября по календарю – Григорий Зимоуказатель, рассказали в программе «Плюс-минус» .





Предки в этот день «закатывали зиму» – кувыркались по свежему снегу, славя солнце. На приближающиеся холода указывала низкая температура. Подмечали: «Каков Григорий – такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.





1 декабря отмечается память Платона и Романа. Если в течение дня случались перемены в погоде, то это означало, что и в течение зимы будет перелом.





3 декабря – день Прокла. Считалось, что если пойдет снег, то 3 июня будет дождливым. По погоде в этот день судили и обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, быть в ближайшее время вьюге.