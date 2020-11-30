ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Какая погода будет в июне и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю зимы

30.11.2020 13:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 30 ноября по календарю – Григорий Зимоуказатель, рассказали в программе «Плюс-минус».   

Какая погода будет в июне и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю зимы

Предки в этот день «закатывали зиму» – кувыркались по свежему снегу, славя солнце. На приближающиеся холода указывала низкая температура. Подмечали: «Каков Григорий – такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.  

Какая погода будет в июне и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю зимы

1 декабря отмечается память Платона и Романа. Если в течение дня случались перемены в погоде, то это означало, что и в течение зимы будет перелом.  

Какая погода будет в июне и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю зимы

3 декабря – день Прокла. Считалось, что если пойдет снег, то 3 июня будет дождливым. По погоде в этот день судили и обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, быть в ближайшее время вьюге.  

Люди в материале: Ольга Войтенкова

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 30 ноября по календарю – Григорий Зимоуказатель, рассказали в программе «Плюс-минус».   
 
Новости дня
Новости разные
 
Гомель все ближе к коллапсу в здравоохранении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика