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Парень с видео из авто силовиков сейчас в больнице с сотрясением мозга (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера
— У меня сотрясение мозга, сломан нос, трещина, также пострадала левая щека, — говорит Ян. — По самочувствию... Лежать могу, сидеть трудно...
Сколько мужчина пробудет в больнице, пока неизвестно.
Напомним, на вчерашнем видео задержанный сообщает, что он дизайнер-фрилансер. Вид у него неважный, лицо красное. Голоса за кадром задают вопросы — мужчина, задыхаясь, пытается отвечать. В конце просит прощения и сообщает, кто его президент.
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Вчера появилось видео беседы силовиков и мужчины, которая состоялась в машине для перевозки личного состава. Мы узнали, что задержанного зовут Ян, ему 30 лет,...
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