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Ученые назвали главное качество для крепких отношений и семьи
Источник материала: Onliner
Специалисты Рочестерского университета (штат Нью-Йорк)
Авторы исследования Рональд Рогге и Дженнифер Дакс отметили, что такое качество усиливает связь между партнерами в рамках семьи и придает динамику отношениям. К психологической гибкости ученые отнесли готовность к переживанию нового опыта (причем как положительного, так и негативного), а также реалистичное восприятие повседневной жизни.
Среди других положительных факторов для крепких отношений — способность переживать эмоции и чувства без зацикливания на них, а также умение строить долгосрочные планы даже в трудные времена и ставить глобальные цели выше повседневных неудач.
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классическая игрушка, высота: 39 см
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Специалисты Рочестерского университета (штат Нью-Йорк) провели метаанализ данных ряда исследований, которые касались изучения отношений в семье. На основе...
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