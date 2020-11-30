Ученые назвали главное качество для крепких отношений и семьи

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Специалисты Рочестерского университета (штат Нью-Йорк) провели метаанализ данных ряда исследований, которые касались изучения отношений в семье. На основе информации почти о 44 тысячах человек психологи смогли научно вывести главное качество для крепких отношений. Оказалось, что это психологическая гибкость.

Авторы исследования Рональд Рогге и Дженнифер Дакс отметили, что такое качество усиливает связь между партнерами в рамках семьи и придает динамику отношениям. К психологической гибкости ученые отнесли готовность к переживанию нового опыта (причем как положительного, так и негативного), а также реалистичное восприятие повседневной жизни.

Среди других положительных факторов для крепких отношений — способность переживать эмоции и чувства без зацикливания на них, а также умение строить долгосрочные планы даже в трудные времена и ставить глобальные цели выше повседневных неудач.