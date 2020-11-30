Бывший спиртзавод в усадебно-парковом комплексе Ожешко снова попытаются продать

Источник материала: Onliner

На электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество» выставлен комплекс зданий бывшего спиртзавода в агрогородке Закозель, что в Брестской области. Винокурня построена в 1906 году. Имеет статус историко-культурной ценности и является частью усадебно-паркового ансамбля, принадлежавшего дворянскому роду Ожешко. Стартовая цена — 224 735 рублей.

Трехэтажная кирпичная постройка площадью почти 2 тыс. кв. метров считается образцом промышленной архитектуры начала ХХ века. Характерная особенность — отсутствие декоративных элементов. Большую часть фасада занимают высокие арочные окна, благодаря которым обеспечивалось естественное освещение производственных помещений.





Кроме самого здания спиртзавода победитель торгов получит право аренды земельного участка площадью более 33 соток сроком на 50 лет. На нем можно разместить не только промышленное производство, но и административные, торговые объекты, объекты бытового обслуживания и общественного питания.





Электронные торги назначены на 28 декабря. Принять участие могут юридические лица Республики Беларусь и других государств, белорусские индивидуальные предприниматели, белорусские и иностранные граждане, лица без гражданства. Заявки принимаются до 21 декабря.