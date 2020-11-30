ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший спиртзавод в усадебно-парковом комплексе Ожешко снова попытаются продать

30.11.2020 13:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

На электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество» выставлен комплекс зданий бывшего спиртзавода в агрогородке Закозель, что в Брестской области. Винокурня построена в 1906 году. Имеет статус историко-культурной ценности и является частью усадебно-паркового ансамбля, принадлежавшего дворянскому роду Ожешко. Стартовая цена — 224 735 рублей.

Трехэтажная кирпичная постройка площадью почти 2 тыс. кв. метров считается образцом промышленной архитектуры начала ХХ века. Характерная особенность — отсутствие декоративных элементов. Большую часть фасада занимают высокие арочные окна, благодаря которым обеспечивалось естественное освещение производственных помещений.

Бывший спиртзавод в усадебно-парковом комплексе Ожешко снова попытаются продать

Кроме самого здания спиртзавода победитель торгов получит право аренды земельного участка площадью более 33 соток сроком на 50 лет. На нем можно разместить не только промышленное производство, но и административные, торговые объекты, объекты бытового обслуживания и общественного питания.

Бывший спиртзавод в усадебно-парковом комплексе Ожешко снова попытаются продать

Электронные торги назначены на 28 декабря. Принять участие могут юридические лица Республики Беларусь и других государств, белорусские индивидуальные предприниматели, белорусские и иностранные граждане, лица без гражданства. Заявки принимаются до 21 декабря.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На электронные торги на площадке «БУТБ-Имущество» выставлен комплекс зданий бывшего спиртзавода в агрогородке Закозель, что в Брестской области. Винокурня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карбалевич: Режим демонстрирует: мы вас будем бить, а, если нужно, и убивать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика