Самого большого кота страны зовут Перышко. Он весит почти 20 кг

Источник материала: Onliner

Заметно, что и к кличке Перышка его нынешняя хозяйка подошла с юмором — легкий, порхающий котик. Надо понимать, что средний вес взрослого кота варьируется от 3 до 6 кг, а 9 и выше считается избыточным. Перышко весит 19,6 кило, что является редчайшим случаем. Как правило, с таким весом коты не выживают, но новая хозяйка намерена бороться за дальнейшую судьбу питомца. «Минск-Новости» познакомились с Перышком и узнали, как он справляется с назначенной диетой.

Предыстория точно неизвестна, но кто-то явно обожал кормить своего питомца. Тогда же позвонили и Ольге, которая уже год помогает приютам.

— Котика вынесли в каких-то тряпках. Мы положили его на задние сиденья моей машины и еще несколько минут глазели, не понимая, как такое может быть, — вспоминает женщина. — Тут же отвезли к ветеринарам и взвесили — 19,6 кг. Мы опешили. Собралась вся клиника, кто-то даже сделал фото с камер наблюдения, где толпа во главе с нами стоит в полнейшем шоке.

— Перышко осмотрели и взяли анализы, — рассказывает Ольга. — Честно говоря, мы мало на что надеялись. Кот был неподвижным, вес доставлял ему дискомфорт при малейшем движении. Но когда этот мужчинка понял, что попал в добрые руки, осмелел: начал перемещаться по моей машине и метить территорию.





Уже дома новая хозяйка пушистика вычесала ему шерсть и хорошенько вымыла, так как сам зверек за собой ухаживать не может. Связалась с американцами, у которых был опыт с 16-килограммовым питомцем. Они рассказали о своей практике, отметив, что у кота должен быть особый режим, а худеть можно только постепенно. Если сразу посадить на строгую диету, животное умрет.

Ольга приобрела специальный корм и самостоятельно рассчитала норму. Найти нужные упаковки не так уж и просто, приходится объезжать немало зоомагазинов и просить помощи у людей. Перышко, как оказалось, на еду не набрасывается, а вот воду пьет часто, в день может выпивать около литра.

— Кстати, анализы недавно показали, что у него нет сахарного диабета и отклонений внутренних органов. На рентгене, правда, видно, что позвоночник искривлен. Это неудивительно, с таким-то грузом! Проверили сердечко и гормоны — все в норме. А вот состояние зубов было плохое, за ними прежние хозяева явно не следили. На приеме у ветеринара один пришлось вырвать. Хотя для этого врач не прикладывал никаких усилий, просто достал криво торчащий осколочек ватой, — рассказала Ольга.





Хозяйка признается, что сначала не была уверена, оставит ли она Перышко у себя. Обычно коты находятся у нее на передержке лишь некоторое время, но с этим товарищем история складывается по-другому: Ольга настроена полностью вылечить его.

Раз в два месяца хозяйка Перышка планирует возить его на осмотр и сдачу анализов, чтобы видеть показатели и понимать, улучшается ли здоровье кота. Это, в принципе, рекомендовано регулярно делать всем животным.