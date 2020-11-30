На стройплощадке в Минске рабочих засыпало песком

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Специальная комиссия разбирается в обстоятельствах ЧП на стройплощадке в Минске, где песком засыпало двоих рабочих, один мужчина погиб. Помощь в ликвидации оказывали спасатели. 28 ноября в 15:12 на номер "101" от медиков поступило сообщение, что на стройке на Маяковского засыпало песком человека в котловане. Когда бойцы МЧС были на месте, было установлено, что один из рабочих находится в яме на отметке 5 метров. Еще одного до приезда спасателей достали сотрудники строительной компании и передали медикам. С предварительным диагнозом "синдром сдавливания, травма живота, грудной клетки" мужчину госпитализировали. А уже в 16:35 достали второго мужчину, после реанимационных мероприятий врачи констатировали его смерть.